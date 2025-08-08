Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, TTTM Lotte, số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các thủ tục bảo hiểm xã hội cho người lao động: báo tăng, báo giảm, giải quyết các chế độ bảo hiểm…
Timely handling of social insurance procedures for employees: registration, deregistration, and processing of benefits.
• Theo dõi phép năm và hợp đồng lao động để tiến hành gia hạn hợp đồng kịp thời.
Monitor annual leave and employment contracts, ensuring timely renewals.
• Chấm công, tính lương – thưởng, và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân định kỳ.
Manage attendance, payroll, bonuses, and conduct periodic personal income tax finalization.
• Nhập liệu và cập nhật hồ sơ nhân viên trên phần mềm quản lý nhân sự.
Record and update employee information in the HR management software.
• Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ nhân viên cũng như các hợp đồng kinh tế liên quan.
Maintain and organize physical and electronic employee records, including economic contracts.
• Theo dõi và thực hiện thanh toán chi phí văn phòng hàng tháng.
Track and process monthly office expense payments.
• Tuyển dụng: sàng lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn, liên hệ ứng viên khi các phòng ban có nhu cầu.
Support recruitment: screen CVs, schedule interviews, and coordinate with candidates based on departmental needs.
• Theo dõi việc gia hạn và chuẩn bị hồ sơ cho các dịch vụ giấy phép liên quan đến Người nước ngoài (giấy phép lao động, bằng lái xe, thẻ tạm trú...).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI