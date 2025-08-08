Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các thủ tục bảo hiểm xã hội cho người lao động: báo tăng, báo giảm, giải quyết các chế độ bảo hiểm…

Timely handling of social insurance procedures for employees: registration, deregistration, and processing of benefits.

• Theo dõi phép năm và hợp đồng lao động để tiến hành gia hạn hợp đồng kịp thời.

Monitor annual leave and employment contracts, ensuring timely renewals.

• Chấm công, tính lương – thưởng, và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân định kỳ.

Manage attendance, payroll, bonuses, and conduct periodic personal income tax finalization.

• Nhập liệu và cập nhật hồ sơ nhân viên trên phần mềm quản lý nhân sự.

Record and update employee information in the HR management software.

• Lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ nhân viên cũng như các hợp đồng kinh tế liên quan.

Maintain and organize physical and electronic employee records, including economic contracts.

• Theo dõi và thực hiện thanh toán chi phí văn phòng hàng tháng.

Track and process monthly office expense payments.

• Tuyển dụng: sàng lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn, liên hệ ứng viên khi các phòng ban có nhu cầu.

Support recruitment: screen CVs, schedule interviews, and coordinate with candidates based on departmental needs.

• Theo dõi việc gia hạn và chuẩn bị hồ sơ cho các dịch vụ giấy phép liên quan đến Người nước ngoài (giấy phép lao động, bằng lái xe, thẻ tạm trú...).