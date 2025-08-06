Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Nhân viên hành chính

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Quản lý hồ sơ nhân sự, HĐLĐ, BHXH, lưu trữ và soạn thảo các văn bản hợp đồng nhân sự, nhà cung cấp - đối tác.
• Quản lý và điều phối các công việc hành chính (đón tiếp khách hàng-đối tác, trà nước, trái cây,cúng...)
• Quản lý văn phòng phẩm & tài sản công ty.
• Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.
• Chấm công, tính lương & chế độ phúc lợi cho nhân viên.
• Xây dựng và quản lý các quy định về việc đánh giá hoàn thành công việc (KPIs), đánh giá xếp loại nhân viên, hệ thống thang lương bảng lương, quy chế lương.
• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động tập thể /sự kiện nội bộ cho Công ty.
• Soạn thảo công văn, thông báo, quyết định nội bộ.
• Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, du lịch, team building...
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Quản trị Nhân lực, Hành chính, Luật...
• Kinh nghiệm ≥ 2 năm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 20 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

