Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Quản lý hồ sơ nhân sự, HĐLĐ, BHXH, lưu trữ và soạn thảo các văn bản hợp đồng nhân sự, nhà cung cấp - đối tác.

• Quản lý và điều phối các công việc hành chính (đón tiếp khách hàng-đối tác, trà nước, trái cây,cúng...)

• Quản lý văn phòng phẩm & tài sản công ty.

• Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.

• Chấm công, tính lương & chế độ phúc lợi cho nhân viên.

• Xây dựng và quản lý các quy định về việc đánh giá hoàn thành công việc (KPIs), đánh giá xếp loại nhân viên, hệ thống thang lương bảng lương, quy chế lương.

• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động tập thể /sự kiện nội bộ cho Công ty.

• Soạn thảo công văn, thông báo, quyết định nội bộ.

• Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, du lịch, team building...

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.