Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Dự án Ocean Park 1, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập bảng kế hoạch hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào dựa trên bảng tiến độ chung của công trường
- Lập danh mục các loại vật tư cần thí nghiệm/kiểm định. Tập hợp và lưu trữ kết quả thí nghiệm/kiểm định
- Làm bảng vật tư mẫu, đệ trình vật tư mẫu cho chủ đầu tư để được phê duyệt
- Tập hợp và quản lý các chứng từ hàng hóa vật tư giao được giao lên công trường
- Làm công văn giải trình khi có sự sai khác về chủng loại/mã hiệu/quy cách vật tư so với hợp đồng trình Chủ đầu tư phê duyệt
- Mời chủ đầu tư nghiệm thu các vật tư giao lên công trường, trình ký biên bản nghiệm thu vật tư
- Trình ký tất cả các biên bản nghiệm thu khi đủ điều kiện
- Tiếp nhận các loại hồ sơ nghiệm thu từ giám sát, quản lý, lưu trữ, bàn giao về phòng Kế hoạch thương mại toàn bộ hồ sơ dự án
- Hướng dẫn và thực hiện ATLĐ tại công trường
Địa điểm nhận việc: Tại dự án theo điều động Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng
Yêu cầu kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí nhân viên hồ sơ tại các dự án thi công xây dựng nhà cao tầng
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề
- Sử dụng thành thạo các phần mềm office
Phẩm chất:
- Trung thực, năng động, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc cao.
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm TNCN 24/7
- Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm
- Máy tính công ty cấp:Laptop + Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 7
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14/176 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

