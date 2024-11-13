Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Liên hệ với khách hàng qua điện thoại, email, tin nhắn để nhắc nhở thanh toán các khoản hợp đồng tín dụng đến hạn
Thu thập thông tin về tình trạng thanh toán của khách hàng và cập nhật vào hệ thống.
Tiến hành đàm phán với khách hàng để tìm ra giải pháp thanh toán phù hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT
Có kinh nghiệm CSKH, SALES/TELESALES TÀI CHÍNH, THU HỒI TÍN DỤNG > 3 Tháng
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại, tổng hợp/xử lý/truyền đạt thông tin;
Khả năng chịu áp lực tốt.
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
Có kinh nghiệm CSKH, SALES/TELESALES TÀI CHÍNH, THU HỒI TÍN DỤNG > 3 Tháng
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại, tổng hợp/xử lý/truyền đạt thông tin;
Khả năng chịu áp lực tốt.
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ cố định vào ngày Chủ nhật - làm việc giờ hành chính từ 8h30 - 17h30 (T2 - T7)
Lương cứng: 7.2 triệu (không áp KPI vào lương) + thưởng + bonus. Thu nhập theo hiệu suất công việc, không giới hạn về thu nhập
Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.
12 ngày phép/năm.
Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức.
Đánh giá thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần
Lương cứng: 7.2 triệu (không áp KPI vào lương) + thưởng + bonus. Thu nhập theo hiệu suất công việc, không giới hạn về thu nhập
Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.
12 ngày phép/năm.
Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức.
Đánh giá thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI