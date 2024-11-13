Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Liên hệ với khách hàng qua điện thoại, email, tin nhắn để nhắc nhở thanh toán các khoản hợp đồng tín dụng đến hạn

Thu thập thông tin về tình trạng thanh toán của khách hàng và cập nhật vào hệ thống.

Tiến hành đàm phán với khách hàng để tìm ra giải pháp thanh toán phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp THPT

Có kinh nghiệm CSKH, SALES/TELESALES TÀI CHÍNH, THU HỒI TÍN DỤNG > 3 Tháng

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại, tổng hợp/xử lý/truyền đạt thông tin;

Khả năng chịu áp lực tốt.

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ cố định vào ngày Chủ nhật - làm việc giờ hành chính từ 8h30 - 17h30 (T2 - T7)

Lương cứng: 7.2 triệu (không áp KPI vào lương) + thưởng + bonus. Thu nhập theo hiệu suất công việc, không giới hạn về thu nhập

Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

12 ngày phép/năm.

Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức.

Đánh giá thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần

