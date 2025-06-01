Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT2 Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh

- đối diện công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty
• Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng
• Tư vấn, giới thiệu dịch vụ kế toán và các giải pháp tài chính
• Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi và hỗ trợ triển khai dịch vụ
• Chăm sóc khách hàng, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng
• Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt
• Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm hiệu quả
• Có khả năng nắm bắt nhanh xu hướng thị trường và thông tin sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP= LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG + THƯỞNG (Thưởng doanh số, thưởng nóng hàng tuần/tháng/quý, thưởng tháng/quý, thưởng vinh danh,...) => THU NHẬP HÀNG THÁNG TRUNG BÌNH TỪ 15-30 TRIỆU ĐỒNG +++/THÁNG (không giới hạn).
• Chính sách hoa hồng lũy tiến rõ ràng, minh bạch
• Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, vinh danh nhân viên xuất sắc
• Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo Luật Lao động (tối thiểu 12 ngày/năm)
• Tham gia các chương trình đào tạo, du lịch công ty
• Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361033
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 41 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 102 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 41 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯỞNG THƯỞNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯỞNG THƯỞNG
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Kinh Doanh Vmpc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty CP Kinh Doanh Vmpc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
15 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CASA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CASA
9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ VĂN HOÁ GIVING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ VĂN HOÁ GIVING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU LY\'S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU LY\'S
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 50 Triệu Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP
4 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHONG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hà Thành Car Service làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH Hà Thành Car Service
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU LY\'S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU LY\'S
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú An Diamond & Jewelry làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tú An Diamond & Jewelry
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN
10 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DLV LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH DLV LIGHTING
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vega Holidays làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Vega Holidays
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sơn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 31 Triệu Công Ty TNHH Sơn Đông
23.4 - 31.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOCHI VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẢO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẢO VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm