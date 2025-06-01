Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh - đối diện công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty

• Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng

• Tư vấn, giới thiệu dịch vụ kế toán và các giải pháp tài chính

• Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi và hỗ trợ triển khai dịch vụ

• Chăm sóc khách hàng, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng

• Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt

• Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm hiệu quả

• Có khả năng nắm bắt nhanh xu hướng thị trường và thông tin sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP= LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG + THƯỞNG (Thưởng doanh số, thưởng nóng hàng tuần/tháng/quý, thưởng tháng/quý, thưởng vinh danh,...) => THU NHẬP HÀNG THÁNG TRUNG BÌNH TỪ 15-30 TRIỆU ĐỒNG +++/THÁNG (không giới hạn).

• Chính sách hoa hồng lũy tiến rõ ràng, minh bạch

• Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, vinh danh nhân viên xuất sắc

• Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

• Nghỉ phép, nghỉ lễ theo Luật Lao động (tối thiểu 12 ngày/năm)

• Tham gia các chương trình đào tạo, du lịch công ty

• Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.