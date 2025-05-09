Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 30 Triệu

CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2025
CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 73 Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng và vận hành phòng Marketing
Lập kế hoạch tổ chức phòng ban, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Marketing.
Xây dựng quy trình làm việc, KPI phối hợp nội bộ và với các phòng ban khác.
Lập kế hoạch và chiến lược Marketing trung và dài hạn theo đúng mục tiêu kinh doanh, đối tượng khách hàng, phù hợp với mục tiêu và tài nguyên của công ty tại từng giai đoạn, thời điểm.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng để đưa ra chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu, tăng trưởng doanh số và mở rộng thị trường.
Xây dựng chiến lược và quản lý các kênh digital: Facebook, Google, TikTok, YouTube, Zalo, Website...
Chịu trách nhiệm phát triển và tối ưu hiệu quả các hoạt động: Quảng cáo trả phí (Paid Ads): Google Ads, Facebook Ads...SEO, SEM, Marketing automation... Video, hình ảnh, bài viết, landing page...
Đề xuất và ứng dụng các công cụ quản lý và đo lường hiệu quả digital (Google Analytics, CRM, Hubspot...)
Thương hiệu & truyền thông
Xây dựng nhận diện thương hiệu và kế hoạch truyền thông thương hiệu dài hạn.
Quản lý các hoạt động PR, CSR, truyền thông nội bộ và quan hệ công chúng
Báo cáo
Xây dựng hệ thống báo cáo cho Nhân sự phòng Marketing
Báo cáo công việc đến BGĐ theo định kỳ chiến dịch và khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc tương đương- Am hiểu sâu về Digital Marketing và các công cụ/chiến lược liên quan
.- Thành thạo tin học văn phòng - Thành thạo các phần mềm liên quan đến chuyên môn.
- Ưu tiên thành thạo tiếng Anh- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí TP Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực về Du học và thương mại.
- Có kinh nghiệm xây dựng phòng Marketing, quy hoạch nhân sự phòng Marketing.- Tư duy chiến lược, năng lực lập kế hoạch & tổ chức công việc hiệu quả.
- Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm và giao tiếp tốt. - Khả năng sáng tạo cao, nhạy bén với xu hướng thị trường. - Chủ động, quyết đoán, chịu được áp lực cao.
- Yêu cầu khác: Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh
- Độ tuổi: từ 28 đến 40 tuổi

Tại CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Theo thỏa thuận. Thu nhập từ 15 – 30 triệu
Chế độ phúc lợi - Thưởng các dịp Lễ, Tết, Tháng lương 13.
Tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73 phan bội châu phường quán bàu tp vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

