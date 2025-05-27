Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MADIN CHEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MADIN CHEM
- Hà Nội: 756B Nguyễn Khoái Hoàng Mai Hà Nôi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đi thị trường các tỉnh phụ trách, tìm kiếm, phát triển khách hàng trong lĩnh vực ôtô ( Garage, Vận tải, logistic, công ty sản xuất công nghiệp,lắp ráp xe,...)
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng, xử lý khiếu nại.
Đề xuất chiến lược kinh doanh, lên kế hoạch bán hàng nhằm đạt mục tiêu, doanh số
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý, Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt, khả năng thuyết phục khách hàng, chủ động, năng động
Yêu thích kinh doanh, phát triển cá nhân.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B, B2C, ngành oto, dầu nhớt, công nghệ hóa chất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MADIN CHEM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến cao
Chế độ đãi ngộ đầy đủ, nghỉ phép, thưởng Tết, lương tháng 13.
Có nhiều chính sách phúc lợi tốt: hỗ trợ ăn trưa, du lịch, mừng sinh nhật, 1/6, 8/3, 20/10, bồi dưỡng tăng ca,…
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, …. theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MADIN CHEM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI