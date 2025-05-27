Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MADIN CHEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 756B Nguyễn Khoái Hoàng Mai Hà Nôi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Đi thị trường các tỉnh phụ trách, tìm kiếm, phát triển khách hàng trong lĩnh vực ôtô ( Garage, Vận tải, logistic, công ty sản xuất công nghiệp,lắp ráp xe,...)

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng, xử lý khiếu nại.

Đề xuất chiến lược kinh doanh, lên kế hoạch bán hàng nhằm đạt mục tiêu, doanh số

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý, Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nam từ 22-35 tuổi. Ưu tiên biết lái xe bằng lái B2 trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt, khả năng thuyết phục khách hàng, chủ động, năng động

Yêu thích kinh doanh, phát triển cá nhân.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B, B2C, ngành oto, dầu nhớt, công nghệ hóa chất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MADIN CHEM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ hoa hồng+thưởng KPI

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến cao

Chế độ đãi ngộ đầy đủ, nghỉ phép, thưởng Tết, lương tháng 13.

Có nhiều chính sách phúc lợi tốt: hỗ trợ ăn trưa, du lịch, mừng sinh nhật, 1/6, 8/3, 20/10, bồi dưỡng tăng ca,…

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, …. theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

