Tuyển Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Chạy chuyển đổi Google Ads để mang về lợi nhuận từ website
Viết các mẫu quảng cáo theo tiêu chuẩn RICO
Phối hợp đối tác để xây dựng website bán hàng cho công ty
Cài đặt các phần mềm bên thứ 3 hỗ trợ cho việc đo lường, tối ưu tài khoản quảng cáo ( Tag Manager, Crazy Eggs, GA...)
Thiết lập Landing Page theo thiết kế đã được duyệt khi cần
Tối ưu hóa tài khoản hàng ngày: Xử lý truy vấn tìm kiếm, kiểm tra chất lượng từ khóa, kiểm soát chất lượng mẫu quảng cáo,...
Đưa ra phương án và thực thi nhằm tối ưu tỉ lệ chuyển đổi
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên Kinh nghiệm: 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, game
Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản đến nâng cao về Google Ads Biết cách tạo tệp đối tượng, cài đặt chuyển đổi Google Analytics
Hiểu bản chất về trình kích hoạt, thẻ trong Manager
Biết sử dụng Google Editor Biết thiết kế landing page ở mức cơ bản là lợi thế Có kiến thức về Marketing căn bản, xây dựng hành trình khách hàng, Copywriting là 1 lợi thế
Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập TB: 15.000.000 – 30.000.000/tháng
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
