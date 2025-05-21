Tuyển Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chạy chuyển đổi Google Ads để mang về lợi nhuận từ website

Viết các mẫu quảng cáo theo tiêu chuẩn RICO

Phối hợp đối tác để xây dựng website bán hàng cho công ty

Cài đặt các phần mềm bên thứ 3 hỗ trợ cho việc đo lường, tối ưu tài khoản quảng cáo ( Tag Manager, Crazy Eggs, GA...)

Thiết lập Landing Page theo thiết kế đã được duyệt khi cần

Tối ưu hóa tài khoản hàng ngày: Xử lý truy vấn tìm kiếm, kiểm tra chất lượng từ khóa, kiểm soát chất lượng mẫu quảng cáo,...

Đưa ra phương án và thực thi nhằm tối ưu tỉ lệ chuyển đổi

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam, độ tuổi từ 2002 - 1997

Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên Kinh nghiệm: 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, game

Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản đến nâng cao về Google Ads Biết cách tạo tệp đối tượng, cài đặt chuyển đổi Google Analytics

Hiểu bản chất về trình kích hoạt, thẻ trong Manager

Biết sử dụng Google Editor Biết thiết kế landing page ở mức cơ bản là lợi thế Có kiến thức về Marketing căn bản, xây dựng hành trình khách hàng, Copywriting là 1 lợi thế

Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + 100% Phụ cấp + Chuyên cần + % Doanh thu

Thu nhập TB: 15.000.000 – 30.000.000/tháng

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết

Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin