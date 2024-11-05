Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thái Bình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH REVOTECH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Bình:
- Tòa nhà Doji Tower, 81 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Làm việc trực tiếp dưới kế toán trưởng
Xuất hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi và những chứng từ kế toán khác.
Theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ.
Làm ủy nhiệm chi và những thủ tục ngân hàng khác.
Cân đối sổ quỹ và sổ ngân hàng.
Hạch toán phần mềm kế toán.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
Có kinh nghiệm 3 năm trong vị trí tương đương.
Trình độ tiếng anh khá, quan trọng kỹ năng đọc hiểu.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel ...)
Tư duy logic tốt, cẩn thận, nhiệt tình, siêng năng, có kỹ năng làm việc nhóm.
Thân thiện, thật thà, lạc quan và có thể làm việc dưới áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH REVOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8tr - 10tr (theo năng lực) + thưởng + phụ cấp
Được đóng BHXH, BHYT,BHTN và được hưởng các chính sách theo Luật Lao động của Việt Nam, khám sức khỏe, du lịch.
Thời gian làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...).
Mỗi năm đều xét tăng lương và Thưởng Tết theo thực tế kinh doanh.
Môi trường làm việc trẻ trung, hoà đồng và thân thiện với nhiều cơ hội thăng tiến cho người trẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REVOTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
