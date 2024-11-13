Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Kiểm tra chất lượng hàng hóa: thông số, chất liệu, đường may theo tiêu chuẩn công ty

Đảm bảo số lượng hàng kiểm, chất lượng hàng kiểm, hạn chế lỗi

Khi đi QC theo xưởng, giám sát và đảm bảo chất lượng hàng hóa may tại xưởng

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm kiểm hàng quần áo, lĩnh vực may mặc thời trang

Siêng năng, có thể QC theo xưởng, công tác tỉnh theo sự sắp xếp của công ty

Dưới 45 tuổi, nam nữ đều được

Ưu tiên có kỹ năng may mặc, sửa hàng quần áo

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 - 17.000.000 VND

Phụ cấp ăn trưa

Các khoảng thưởng theo năng lực, thưởng tết

Quà sinh nhật, quà lễ tết, du lịch

BHXH, BHYT và các ngày nghỉ phép năm, nghỉ phép công ty

Tăng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc và tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG

