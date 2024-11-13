Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Kiểm tra chất lượng hàng hóa: thông số, chất liệu, đường may theo tiêu chuẩn công ty
Đảm bảo số lượng hàng kiểm, chất lượng hàng kiểm, hạn chế lỗi
Khi đi QC theo xưởng, giám sát và đảm bảo chất lượng hàng hóa may tại xưởng
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm kiểm hàng quần áo, lĩnh vực may mặc thời trang
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 14.000.000 - 17.000.000 VND
Phụ cấp ăn trưa
Các khoảng thưởng theo năng lực, thưởng tết
Quà sinh nhật, quà lễ tết, du lịch
BHXH, BHYT và các ngày nghỉ phép năm, nghỉ phép công ty
Tăng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc và tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI