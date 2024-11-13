Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Kiểm tra chất lượng hàng hóa: thông số, chất liệu, đường may theo tiêu chuẩn công ty
Đảm bảo số lượng hàng kiểm, chất lượng hàng kiểm, hạn chế lỗi
Khi đi QC theo xưởng, giám sát và đảm bảo chất lượng hàng hóa may tại xưởng

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm kiểm hàng quần áo, lĩnh vực may mặc thời trang
Siêng năng, có thể QC theo xưởng, công tác tỉnh theo sự sắp xếp của công ty
Dưới 45 tuổi, nam nữ đều được
Ưu tiên có kỹ năng may mặc, sửa hàng quần áo

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 - 17.000.000 VND
Phụ cấp ăn trưa
Các khoảng thưởng theo năng lực, thưởng tết
Quà sinh nhật, quà lễ tết, du lịch
BHXH, BHYT và các ngày nghỉ phép năm, nghỉ phép công ty
Tăng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc và tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L10-06, Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

