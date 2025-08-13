Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý/năm.

- Theo dõi, đối chiếu và kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ và quyết toán thuế cuối năm.

- Cập nhật, áp dụng các quy định mới về thuế và hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tuân thủ.

- Soạn thảo, lưu trữ chứng từ kế toán, hóa đơn, hồ sơ quyết toán.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ tư vấn nội bộ các vấn đề liên quan đến thuế, chi phí hợp lệ, khấu trừ, hoàn thuế.

- Tham gia xây dựng quy trình, biểu mẫu kế toán để nâng cao hiệu quả quản trị.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Kinh nghiệm > 2 năm ở vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp.

- Am hiểu luật thuế, quy định kế toán hiện hành.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel (hàm thống kê, tổng hợp, lọc dữ liệu).

- Biết cách lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN.

- Ưu tiên (không bắt buộc)Có kinh nghiệm làm kế toán trong ngành thương mại điện tử, xuất nhập khẩu hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Có chứng chỉ hành nghề kế toán (nếu có)

Tại CÔNG TY TNHH VIKCOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 12-15tr

- Thời gian làm việc: 9h - 18h T2 - T6 (T7 làm việc cách tuần)

- Hỗ trợ cơm trưa

- Các chế độ BHXH, thưởng, nghỉ phép.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn.

- Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc

Thời gian: Thứ 2 – thứ 6 (Thứ 7 cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIKCOM

