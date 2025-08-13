Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 Đường số 12, Phường Bình Trưng (Phường An Phú, Quận 2 cũ), Thành Phố Hồ Chí Minh., Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Kiểm tra, xử lý chứng từ, hóa đơn và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Chuẩn bị chứng từ, thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán công nợ với Khách hàng và Nhà cung cấp.

Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng

Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán đầy đủ và đúng quy định.

Báo cáo thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý

Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

Biết sử dụng phần mềm kế toán và Excel.

Trung thực, cẩn thận, bảo mật có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc



Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI

