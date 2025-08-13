Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI
- Hồ Chí Minh:
- 10 Đường số 12, Phường Bình Trưng (Phường An Phú, Quận 2 cũ), Thành Phố Hồ Chí Minh., Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra, xử lý chứng từ, hóa đơn và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Chuẩn bị chứng từ, thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, thanh toán công nợ với Khách hàng và Nhà cung cấp.
Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng
Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán đầy đủ và đúng quy định.
Báo cáo thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý
Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm kế toán và Excel.
Trung thực, cẩn thận, bảo mật có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI
