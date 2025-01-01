Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH XE Việt Nam

banner-company

Công ty TNHH XE Việt Nam

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH XE Việt Nam

Công Ty TNHH X.E Việt Nam thành lập ngày 25/12/2008 trong điều kiện khó khăn về cả nhân lực và cơ sở vật chất. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám Đốc và sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, X.E Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Trải qua 8 năm hoàn thiện và phát triển, Công Ty đang vươn mình và dần khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường Ngành Công Nghiệp Ô tô tại Việt Nam. Với số lượng nhân sự lên tới trên 200 thành viên, cùng tần suất làm việc cao, chăm chỉ, sáng tạo, X.E Việt Nam tự tin mang tới những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất đến thị trường. Chúng tôi cũng luôn lấy sự uy tín, chất lượng làm kim chỉ nam xuyên suốt hành trình phát triển. Đến với với X.E Việt Nam, khách hàng sẽ tìm thấy sự hài lòng và chuyên nghiệp trên từ sản phẩm, dịch vụ. Công Ty TNHH X.E Việt Nam thành lập ngày 25/12/2008 trong điều kiện khó khăn về cả nhân lực và cơ sở vật chất. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám Đốc và sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, X.E Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Trải qua 8 năm hoàn thiện và phát triển, Công Ty đang vươn mình và dần khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường Ngành Công Nghiệp Ô tô tại Việt Nam. Với số lượng nhân sự lên tới trên 200 thành viên, cùng tần suất làm việc cao, chăm chỉ, sáng tạo, X.E Việt Nam tự tin mang tới những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất đến thị trường. Chúng tôi cũng luôn lấy sự uy tín, chất lượng làm kim chỉ nam xuyên suốt hành trình phát triển. Đến với với X.E Việt Nam, khách hàng sẽ tìm thấy sự hài lòng và chuyên nghiệp trên từ sản phẩm, dịch vụ.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH XE Việt Nam

Công ty TNHH XE Việt Nam

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Công ty TNHH XE Việt Nam Công ty TNHH XE Việt Nam

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 14 - 17 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Hạn nộp: 06/10/2025

Hà Nội 20 - 35 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Hạn nộp: 31/10/2025

Bình Dương Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Hạn nộp: 31/12/2025

Hải Phòng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Cần Thơ 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 10 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-xe-viet-nam-ntd152073
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Fushan Technology Vietnam
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Apollo Education And Training Organization làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 33 Triệu Apollo Education And Training Organization
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Key Account Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD FPT Software
Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD FPT Software
Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Bateco Vietnam., JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm