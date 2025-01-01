Giới thiệu Công ty TNHH XE Việt Nam

Công Ty TNHH X.E Việt Nam thành lập ngày 25/12/2008 trong điều kiện khó khăn về cả nhân lực và cơ sở vật chất. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám Đốc và sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, X.E Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Trải qua 8 năm hoàn thiện và phát triển, Công Ty đang vươn mình và dần khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường Ngành Công Nghiệp Ô tô tại Việt Nam. Với số lượng nhân sự lên tới trên 200 thành viên, cùng tần suất làm việc cao, chăm chỉ, sáng tạo, X.E Việt Nam tự tin mang tới những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất đến thị trường. Chúng tôi cũng luôn lấy sự uy tín, chất lượng làm kim chỉ nam xuyên suốt hành trình phát triển. Đến với với X.E Việt Nam, khách hàng sẽ tìm thấy sự hài lòng và chuyên nghiệp trên từ sản phẩm, dịch vụ.