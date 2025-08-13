Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và thực hiện truyền thông bằng tiếng Đức.

Chăm sóc khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Đức.

Thực hiện báo cáo các hoạt động marketing cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng Tiếng Đức tốt, đặc biệt kỹ năng viết, tương đương B1-B2.

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Thời gian thực tập tối thiểu từ 3-6 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo, hướng dẫn trực tiếp các kiến thức về viết bài content marketing.

Sau thời gian thực tập có thể xét lên nhân viên chính thức & đề xuất lộ trình sự nghiệp phù hợp nếu kết quả thực tập tốt.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động.

Hỗ trợ xác nhận và đóng dấu thực tập của công ty (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM

