Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và thực hiện truyền thông bằng tiếng Đức.
Chăm sóc khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Đức.
Thực hiện báo cáo các hoạt động marketing cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng Tiếng Đức tốt, đặc biệt kỹ năng viết, tương đương B1-B2.
Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Thời gian thực tập tối thiểu từ 3-6 tháng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo, hướng dẫn trực tiếp các kiến thức về viết bài content marketing.
Sau thời gian thực tập có thể xét lên nhân viên chính thức & đề xuất lộ trình sự nghiệp phù hợp nếu kết quả thực tập tốt.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động.
Hỗ trợ xác nhận và đóng dấu thực tập của công ty (nếu cần).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
