Công việc May mặc/Dệt may/Da

Việc làm Dệt may/ Da giày là một trong những ngành có tiềm năng phát triển nhờ vào lượng tiêu thụ ngày càng gia tăng. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày rộng mở, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… với mức lương dao động từ 7.000.000 - 47.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm Dệt may/ Da giày

Việc làm Dệt may/ Da giày tại Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển nhờ vào nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng cả trong nước lẫn quốc tế. Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như EVFTA và CPTPP đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành, mở rộng cơ hội xuất khẩu và thúc đẩy sản xuất, từ đó tăng cường nhu cầu tuyển dụng lao động. Đồng thời, với xu hướng tự động hóa trong ngành việc làm Dệt may/ Da giày, yêu cầu nhân lực phải có kỹ năng vận hành các loại máy móc hiện đại.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực, nhu cầu tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Trong quý 1, TP.HCM dự kiến cần hơn 80.000 lao động, với 102 doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng, tạo ra gần 20.000 cơ hội việc làm ngành dệt may, da giày. Các ngành công nghiệp da giày và may mặc chiếm khoảng một nửa tổng số vị trí tuyển dụng hiện có.

Tại Bình Dương, có khoảng 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động và dự kiến sẽ cần tuyển hơn 60.000 lao động. Đáng chú ý, 80% trong số này sẽ tập trung vào các lĩnh vực chế biến thực phẩm, dệt may, da giày, cũng như sản xuất và sửa chữa lắp đặt máy móc.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Việc làm Dệt may / Da giày

Mức thu nhập bình quân của việc làm Dệt may / Da giày dao động từ 7.000.000 - 47.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ chuyên ngành, kinh nghiệm, kỹ năng của từng cá nhân và vị trí làm việc. Ngoài mức lương cố định, mỗi kỹ sư, chuyên viên còn có thể nhận thêm những đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Cụ thể:

Việc làm Dệt may / Da giày Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư thiết kế giày 10.000.000 - 15.000.000 Kiểm tra chất lượng 8.000.000 - 16.000.000 Nghiên cứu thị trường 8.000.000 -16.000.000 Quản lý sản xuất 14.000.000 - 20.000.000 Thiết kế thời trang 9.500.000 - 25.000.000 Sản xuất dệt may 7.000.000 - 26.000.000 Marketing thời trang 7.000.000 - 30.000.000 Sản xuất da giày 8.000.000 - 30.000.000 Kiểm soát chất lượng 15.000.000 - 30.000.000 Quản lý chuỗi cung ứng thời trang 15.000.000 - 47.000.000

3. Tổng hợp Việc làm Dệt may

Tuyển dụng việc làm Dệt may đa dạng về vị trí công việc, mỗi vị trí đều có những yêu cầu kỹ năng, trình độ và đặc điểm công việc khác nhau. Cụ thể:

3.1. Thiết kế thời trang

Nhà thiết kế thời trang là người chịu trách nhiệm nghiên cứu các yếu tố thị trường, khách hàng, luôn cập nhật xu hướng thời trang mới để định hình cho thiết kế thời trang của mình. Công việc gồm:

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thời trang mới;

Phác thảo ý tưởng;

Vẽ và cắt mô hình phẳng để tạo mẫu;

Chọn chất liệu vải, đồ trang thức đi kèm.

Sử dụng các nguyên tắc, kỹ thuật may mặc,… với mô hình phẳng để tạo ra các sản phẩm mới.

Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm.

Để hoàn thành tốt công việc, thiết kế thời trang phải có tài năng và đầu óc sáng tạo, học nhiều kiến thức nghệ thuật liên quan, tìm hiểu nhu cầu thị trường và sự thay đổi xu hướng mới, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, biết sử dụng ngoại ngữ,...

Mức lương cho việc làm thiết kế thời trang dao động từ 9.500.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kỹ năng và quy mô doanh nghiệp. Các xu hướng thời trang đang ngày càng đa dạng dẫn đến nhu cầu tuyển dụng vị trí này cũng tăng cao, mang đến nhiều cơ hội việc làm tiềm năng.

3.2. Sản xuất dệt may

Sản xuất dệt may chịu trách nhiệm quản lý và giám sát quy trình sản xuất vải và may mặc. Các công việc cụ thể gồm:

Thiết kế và tối ưu hóa quy trình sản xuất;

Đảm bảo chất lượng sản phẩm;

Phối hợp với các bộ phận khác để đáp ứng kịp thời đơn hàng.

Tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

Cải tiến công nghệ sản xuất;

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu chi phí.

Để hoàn thành tốt công việc, ngoài bằng tốt nghiệp chuyên ngành và các chứng chỉ liên quan, vị trí sản xuất dệt may cần trau dồi các kỹ năng cần thiết như kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; sử dụng tin học văn phòng cơ bản theo quy định của ngành nghề; sử dụng ngoại ngữ cơ bản;...

Mức lương cho việc làm sản xuất dệt may dao động từ 7.000.000 - 26.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng vị trí này cũng tăng cao, mang đến nhiều cơ hội việc làm tiềm năng cho các ứng viên.

3.3. Chuyên viên kiểm tra chất lượng

Chuyên viên kiểm tra chất lượng hay gọi tắt là QC. Vị trí này rất cần thiết đối với các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền, nhà xưởng lắp ráp thiết bị. Công việc chuyên về kiểm tra và phân tích các mẫu sản phẩm:

Chuyên viên kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra (IQC và OQC).

Chuyên viên kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (PQC).

Ngoài trình độ chuyên môn và chứng chỉ liên quan, ứng viên cần chuẩn bị cho mình những kỹ năng như kỹ năng giám sát, kỹ năng quản lý và kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng tìm việc làm dệt may lĩnh vực chuyên viên kiểm tra chất lượng đang ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm tiềm năng cho các ứng viên.

3.4. Quản lý chuỗi cung ứng thời trang

Quản lý chuỗi cung ứng thời trang là người chịu trách nhiệm quản lý cung và cầu. Công việc của vị trí này bao gồm:

Lập kế hoạch, quản lý các hoạt động như tìm nguồn cung ứng, sản xuất và hoạt động logistics,... để tạo thành sản phẩm và giao thành phẩm cho khách hàng.

Mang đến giá trị cho doanh nghiệp, khách hàng và mang đến lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nhà Quản lý chuỗi cung ứng thời trang cần trau dồi các kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc một cách hiệu quả, bao gồm kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phân tích, kỹ năng đàm đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng theo dõi, đánh giá và kỹ năng tin học.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 15.000.000 - 47.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí Quản lý chuỗi cung ứng thời trang trong ngành dệt may đang gia tăng đáng kể, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các ứng viên.

3.5. Chuyên viên marketing thời trang

Chuyên viên marketing thời trang là người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch quảng bá sản phẩm sao cho hiệu quả và đều đặn theo yêu cầu của giám đốc và trưởng phòng marketing. Vị trí này sẽ thực hiện các công việc sau:

Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng kết hợp cùng thiết kế để thiết kế mẫu mã phù hợp;

Thực hiện và triển khai ý tưởng;

PR và quảng bá sản phẩm, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp.

Chuyên viên marketing thời trang đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, vì thế ứng viên cần có tư duy logic và nhạy bén với thị trường; kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng; biết sử dụng thông tin; khả năng lập kế hoạch; kỹ năng giao tiếp và tình thân học hỏi, sáng tạo.

Vị trí này có lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng mức thu nhập vô cùng hấp dẫn, dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào tình độ, kinh nghiệm chuyên môn và hiệu suất làm việc của ứng viên.

4. Tổng hợp Việc làm da giày

Tuyển dụng việc làm da giày đa dạng các vị trí, đòi hỏi ứng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

4.1. Thiết kế giày

Thiết kế giày là người chịu trách nhiệm phối hợp cùng nhà máy sản xuất để triển khai ý tưởng thiết kế để sản xuất với đúng công năng và thẩm mỹ. Vị trí này chịu trách nhiệm các công việc sau:

Lên ý tưởng sáng tạo cho bộ sưu tập mẫu giày như giày bệt, giày thể thao và giày da.

Thiết kế kiểu dáng giày thời trang và chuyên dụng.

Nắm bắt xu hướng để phát triển các chi tiết kỹ thuật mới về công nghệ in ấn, sản xuất.

Ngoài bằng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành da giày cùng 1 - 2 năm kinh nghiệm tạo mẫu rập giày thì vị trí thiết kế giày cần có những kỹ năng như sử dụng được phần mềm thiết kế giày (như Shoes maker, USM, Dimension…), có kiến thức cơ bản về thông số giày dép, nắm bắt xu hướng về thời trang.

Với sự phát triển của việc làm ngành da giày da, vị trí thiết kế là một ngành nghề có cơ hội thăng tiến tiềm năng cùng mức thu nhập vô cùng hấp dẫn. Mức thu nhập cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào tình độ, kinh nghiệm chuyên môn và hiệu suất làm việc của ứng viên.

4.2. Sản xuất da giày

Sản xuất da giày chịu trách nhiệm quản lý và giám sát quá trình sản xuất các sản phẩm da giày. Công việc gồm:

Thiết kế quy trình sản xuất, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn.

Kiểm tra và điều chỉnh mẫu, làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm phù hợp với ý tưởng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

Hợp tác với bộ phận sản xuất mẫu trong nhà máy để hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật và thông số sản phẩm.

Phối hợp thực hiện việc thử nghiệm size.

Vị trí này cần bằng tốt nghiệp chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm chuyên môn cao và các kỹ năng cần thiết như kiến thức kỹ thuật, kỹ năng quản lý dự án; kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và sự sáng tạo, đổi mới.

Mức thu nhập của vị trí sản xuất da giày dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Nếu làm việc hiệu quả, ứng viên có tiềm năng thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc chuyên gia tư vấn, đồng thời có cơ hội làm việc trong các dự án quốc tế và các công ty lớn trong việc làm da giày.

4.3. Chuyên viên kiểm soát chất lượng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm soát chất lượng trong nhà máy và doanh nghiệp. Công việc cụ thể:

Kiểm tra và kiểm soát chất lượng các sản phẩm sau khi hoàn thành, đảm bảo chất lượng thành phẩm theo các tiêu chuẩn được đặt ra trước đó.

Sử dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật đặc biệt để đo lường, đánh giá, kiểm tra các yếu tố liên quan đến chất lượng.

Những kỹ năng cần thiết mà Chuyên viên kiểm soát chất lượng cần có: kiến thức chuyên môn, kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng đo lường và kiểm tra.

Mức thu nhập của Chuyên viên kiểm soát chất lượng trong việc làm da giày dao động từ 8.000.000 -16.000.000 VNĐ/tháng. Đồng thời, ứng viên có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, như Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hoặc Giám đốc chất lượng, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân trong lĩnh vực này.

4.4. Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Chuyên viên nghiên cứu thị trường chịu trách nhiệm thực hiện các nghiên cứu thị trường bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu. Công việc gồm:

Thu thập, nghiên cứu dữ liệu về thị trường;

Phân tích, đánh giá kết quả dữ liệu nghiên cứu;

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất chiến lược;

Theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh;

Cập nhật xu hướng thị trường.

Ngoài việc có kiến thức chuyên môn từ nhiều ngành như da giày kinh tế, marketing,... chuyên viên nghiên cứu thị trường cần sở hữu những kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng sử dụng công nghệ.

Mức thu nhập của Chuyên viên nghiên cứu thị trường thường dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều cơ hội thăng tiến. Các chuyên viên có thể tiến tới các vị trí cao hơn như Chuyên gia tư vấn nghiên cứu, Giám đốc nghiên cứu và có cơ hội làm việc trong các dự án lớn, các công ty hàng đầu tuyển dụng việc làm da giày.

4.5. Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là người chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất, chất lượng và số lượng hàng hóa sản xuất ra, đảm bảo luôn đúng theo kế hoạch. Đây là một trong những vị trí đóng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc cụ thể của vị trí này bao gồm:

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất;

Giám sát và kiểm soát hoạt động sản xuất;

Quản lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu;

Tuyển dụng cũng như đào tạo nhân sự.

Ngoài trình độ chuyên môn và chứng chỉ liên quan, ứng viên cần chuẩn bị cho mình những kỹ năng như thành thạo các tiêu chuẩn sản xuất; có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ; khả năng chịu áp lực công việc; tinh thần học hỏi và đổi mới; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Mức thu nhập của Quản lý sản xuất trung bình khoảng 14.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng vị trí quản lý sản xuất ngày càng tăng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các ứng viên trong tương lai.

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm Dệt may / Da giày nhiều

Tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội việc làm phong phú. Các thành phố lớn là những điểm nóng trong tuyển dụng lĩnh vực này.

Tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm lớn nhất về sản xuất và xuất khẩu dệt may, với hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải mỗi tháng. Các vị trí chủ yếu bao gồm kỹ sư thiết kế mẫu, kỹ sư sản xuất, Quản lý chuỗi cung ứng thời trang và chuyên viên kiểm soát chất lượng. Mức lương dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên.

Môi trường làm việc tại đây khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong thiết kế sản phẩm. Các quận như Quận 1, Quận 3 và Bình Tân có nhu cầu tuyển dụng việc làm Dệt may / Da giày cao nhất, mang lại nhiều cơ hội cho các ứng viên.

Tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày tại Hà Nội cũng đang dẫn đầu cả nước với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng. Các vị trí phổ biến bao gồm kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản xuất, Quản lý chuỗi cung ứng thời trang, chuyên viên marketing.

Mức lương cho các vị trí này dao động từ 7.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm. Các quận như Hoàng Mai, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm là những khu vực tìm việc làm Dệt may / Da giày lớn nhất.

Tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm sản xuất dệt may, da giày với nhu cầu tuyển dụng khoảng hàng chục đến hàng trăm tin mỗi tháng. Các vị trí hay gặp là kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản xuất, chuyên viên kiểm soát chất lượng và chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Mức lương việc làm Dệt may / Da giày tại Đà Nẵng dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm. Môi trường làm việc khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo trong phát triển sản phẩm. Các quận như Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà có nhu cầu tuyển dụng cao trong lĩnh vực này.

Tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những khu công nghiệp phát triển trong những năm trở lại đây, với hàng chục đến hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải mỗi tháng trong lĩnh vực việc làm Dệt may/ Da giày. Các vị trí được tuyển dụng phổ biến nhất bao gồm kỹ sư sản xuất, chuyên viên kiểm tra chất lượng và quản lý sản xuất.

Mức lương cho việc làm Dệt may/ Da giày tại Bình Dương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của các ứng viên. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày được tuyển dụng nhiều nhất tại Thị xã Thuận An, Dĩ An và Bến Cát.

Tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày tại Cần Thơ

Mặc dù không lớn như các thành phố khác, nhưng nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí Dệt may/ Da giày tại đây khá ổn định với hàng chục tin tuyển dụng được đăng tải trên các trang tìm kiếm việc làm mỗi tháng. Các vị trí phổ biến là kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản xuất, chuyên viên kiểm tra chất lượng và chuyên viên marketing.

Mức lương các các vị trí này dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào trình độ chuyên môn, kỹ năng của các ứng viên và quy mô doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Dệt may/ Da giày được tìm kiếm nhiều nhất tại các huyện Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng, tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp cũng như nâng cao kỹ năng cho ứng viên.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm Dệt may/ Da giày

Để thành công trong việc làm Dệt may/ Da giày, ứng viên không chỉ cần đam mê mà còn phải trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết. Với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực này, nhà tuyển dụng thường tìm kiếm các ứng viên có khả năng đáp ứng những yêu cầu cụ thể sau:

Kiến thức về nguyên liệu và quy trình sản xuất

Ứng viên cần hiểu rõ về các loại nguyên liệu sử dụng trong dệt may và da giày, bao gồm tính chất, ưu nhược điểm của từng loại. Ngoài ra, kiến thức về quy trình sản xuất, từ giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất sản xuất.

Kỹ năng thiết kế và sáng tạo

Kỹ năng thiết kế mẫu mã mới và sáng tạo trong phát triển sản phẩm là yếu tố then chốt để thu hút khách hàng. Ứng viên cần có khả năng nắm bắt xu hướng thời trang, cũng như sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng (như CAD) để tạo ra những sản phẩm độc đáo và hấp dẫn.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Trong quá trình sản xuất, không thể tránh khỏi những tình huống phát sinh. Ứng viên cần có khả năng phân tích nguyên nhân của các vấn đề và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả, từ việc tối ưu hóa quy trình đến cải thiện chất lượng sản phẩm.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

Việc làm Dệt may/ Da giày thường yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận như thiết kế, sản xuất và marketing. Do đó, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Đồng thời, ứng viên cần biết cách chia sẻ ý tưởng, lắng nghe phản hồi và cùng nhau đạt được mục tiêu chung.

Kiến thức về an toàn lao động và quy định ngành

Ứng viên cần nắm vững các quy định về an toàn lao động, quy trình phòng ngừa rủi ro và tiêu chuẩn chất lượng trong việc làm ngành dệt may hay việc làm ngành da giày để bảo vệ sức khỏe bản thân và đồng nghiệp. Kiến thức này không chỉ giúp đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tai nạn lao động.

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm Dệt may/ Da giày

Việc làm Dệt may/ Da giày có nhiều tiềm năng phát triển. Nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển thì ngành Việc làm Dệt may/ Da giày cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Biến động thị trường và nhu cầu tiêu dùng

Biến động thị trường và nhu cầu tiêu dùng là một trong những thách thức lớn nhất mà ngành việc làm Dệt may/ Da giày phải đối mặt. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn, dẫn đến áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất và đáp ứng đơn hàng.

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng đã thay đổi, với xu hướng đặt hàng nhỏ lẻ và đa dạng mẫu mã. Điều này khiến cho các doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược sản xuất và quản lý kho hàng một cách linh hoạt hơn.

Tính cạnh tranh trong ngành

Việc làm Dệt may/ Da giày đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác như Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc. Các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá cả mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và bền vững ngày càng cao từ thị trường quốc tế.

Điều này tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm để giữ vững thị phần.

Yêu cầu sản phẩm có độ bền cao và thân thiện với môi trường

Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng và tính bền vững của sản phẩm. Các yêu cầu về sản phẩm có độ bền cao và thân thiện với môi trường đang trở thành tiêu chí quan trọng trong ngành việc làm Dệt may/ Da giày. Doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ sản xuất xanh và sử dụng nguyên liệu tái chế để đáp ứng nhu cầu này.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang sản xuất bền vững thường đòi hỏi chi phí cao hơn và nguồn lực đầu tư lớn, điều này có thể gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Ngành việc làm Dệt may/ Da giày tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu tiêu dùng tăng cao và các hiệp định thương mại tự do. Sự gia tăng đầu tư nước ngoài không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Ứng viên cần trau dồi trình độ chuyên môn và kỹ năng vững vàng để nắm bắt cơ hội việc làm đầy tiềm năng, đầy triển vọng này!