Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng về khả năng có thể chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ khách hàng

Xây dựng, tư vấn và thống nhất triển khai lộ trình Chuyển đổi số, phát triển bán hàng đa kênh

Báo giá, ký kết Hợp đồng và hỗ trợ khách hàng thanh toán

Tư vấn và thực hiện thủ tục nâng cấp dịch vụ (upsales/cross-sales)

Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn...(B2B)

Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chịu trách nhiệm doanh số công ty giao

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh doanh trong ngành F&B,...

Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm

Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.

Biết sử dụng máy tính, internet. Có laptop cá nhân để tiện cho công việc.

Có tài khoản VCB chính chủ để nhận lương.

Không tuyển làm part-time.

Giải thưởng cho nhân viên sale có doanh thu cao nhất: 5.000.000 VND hoặc macbook, Iphone,....

Công ty sẽ thưởng cho sales 2,000,000VND nếu như sales đạt được 24 meeting trực tiếp / tháng.

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tùy sản phẩm) + thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.

Nhân viên sale được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.

BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động. Lưu ý: sale từ cấp bậc C2 trở lên và đạt doanh thu KPI của cấp bậc C2 sẽ được kí hợp đồng fulltime với công ty.

Teambuilding hàng năm.

Phụ cấp gửi xe

Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho nhân viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM sau 2 tháng.

Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa và công tác phí

