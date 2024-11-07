Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH TM DV MINH HỒNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Đường Gò Ô Môi,Khu Phố 2, Phường Phú Thuận,Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh: tìm nhà cung cấp,làm báo giá,lưu trữ đơn đặt hàng,soạn thảo hợp đồng,công văn...

Lập kế hoạch mua hàng và hỗ trợ khi nhận được thông tin cần thiết từ bộ phận bán hàng

Theo dõi đơn hàng từ khâu đặt hàng đầu tiên,lập hợp đồng mua bán,sản xuất thực hiện cho đến khi hàng được giao về kho.

Đàm phán để cạnh tranh giá cả,vận chuyển phù hợp,đóng gói,bảo hành và các yêu cầu khác.

Lập các chứng từ nhập khẩu: Hoá đơn thương mại, CO, Packing List, hợp đồng thủ tục hải quan

Book lịch gởi hàng cho từng đơn hàng,làm việc và đàm phán giá với các hang tàu để có giá vận chuyển cho đơn hàng xuất khẩu

Trao đổi với các đối tác nước ngoài qua Email và các ứng dụng online.

Tìm kiếm khách hàng xuất khẩu tiềm năng qua kênh thương mại điện tử Alibaba và PaperIndex.

Địa điểm làm việc: Số 8 Đường Gò Ô Môi,Khu Phố 2, Phường Phú Thuận,Quận 7, TP.HCM.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không nhận ứng viên Thực tập sinh.

Nam/nữ độ tuổi từ 24 đến 35

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Ưu tiên các bạn giỏi giao tiếp tiếng anh.

Ưu tiên các bạn sinh sống ở khu vực quận 7, Nhà Bè.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV MINH HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương : 10.000.000 -15.000.000/tháng

Hưởng đầy đủ chính sách BHXH theo quy định.

Môi trường làm năng động,hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV MINH HỒNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin