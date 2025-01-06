Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thành phố Huế Thừa Thiên Huế, Việt Nam, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham mưu cho Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m).

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình tốt

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

