Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 238 Tôn Thất Thiệp, TP Huế, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp để giúp mở rộng thị trường bán hàng máy tính PC, laptop, Đồ công nghệ , Cách dịch vụ bảo trì Máy tính, sửa chữa máy tính cho công ty Doanh Nghiệp Nhỏ và lớn Tại thị trường Đà Nẵng, Miền Trung.
- Hỗ Trợ Khúc mắc và giải quyết vấn đề cho khách hàng . Được đào tạo thêm các kiến thức cơ bản về phần mềm . phần cứng Máy tính Laptop
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, Ngoại Hình Tốt.
- Có khả năng giao tiếp tốt . biết cách ăn nói và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng máy tính laptop hoặc tương đương là một lợi thế.
- Có kiến thức về sản phẩm và dịch vụ máy tính laptop ( được Đào Tạo Thêm )
- Có tự tin, năng động và kỹ năng làm việc độc lập và nhóm
- Tốt nghiệp các trường công nghệ thông tin . hoặc có liên quan
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Ứng viên có thể tự đề xuất mức lương, tương xứng với năng lực và cam kết KPI mang lại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
