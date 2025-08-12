Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 238 Tôn Thất Thiệp, TP Huế, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp để giúp mở rộng thị trường bán hàng máy tính PC, laptop, Đồ công nghệ , Cách dịch vụ bảo trì Máy tính, sửa chữa máy tính cho công ty Doanh Nghiệp Nhỏ và lớn Tại thị trường Đà Nẵng, Miền Trung.

- Hỗ Trợ Khúc mắc và giải quyết vấn đề cho khách hàng . Được đào tạo thêm các kiến thức cơ bản về phần mềm . phần cứng Máy tính Laptop

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Ngoại Hình Tốt.

- Có khả năng giao tiếp tốt . biết cách ăn nói và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng máy tính laptop hoặc tương đương là một lợi thế.

- Có kiến thức về sản phẩm và dịch vụ máy tính laptop ( được Đào Tạo Thêm )

- Có tự tin, năng động và kỹ năng làm việc độc lập và nhóm

- Tốt nghiệp các trường công nghệ thông tin . hoặc có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Ứng viên có thể tự đề xuất mức lương, tương xứng với năng lực và cam kết KPI mang lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOMDN

