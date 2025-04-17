Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng mới tại thị trường Việt Nam.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm và tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy xây dựng hình ảnh công ty.

Xác định khách hàng trọng điểm, theo dõi để khai thác nhu cầu của tất cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch meeting khách hàng hàng tuần và báo cáo trực tiếp với cấp trên.

Hỗ trợ các nhu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, giao hàng, chứng từ, v.v.

Quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh, theo dõi dự án cho đến khi hoàn thành.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành nội thất hoặc có kinh nghiệm làm việc với các nhà thầu công trình.

Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập dưới áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Nếu giao tiếp tốt tiếng Anh là 1 lợi thế.

Chủ động, chăm chỉ, trách nhiệm, luôn hướng đến kết quả và đặt khách hàng làm trọng tâm.

Lương cơ bản cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn (3%)

Cơ hội học hỏi và đào tạo để phát triển kỹ năng chuyên môn.

Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Nghỉ phép năm, nghỉ ngày Giáng Sinh, Tết thường được nghỉ thêm 2-3 ngày.

Sinh nhật hàng tháng

Môi trường làm việc lành mạnh, ổn định.

