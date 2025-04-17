Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng mới tại thị trường Việt Nam.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm và tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy xây dựng hình ảnh công ty.
Xác định khách hàng trọng điểm, theo dõi để khai thác nhu cầu của tất cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch meeting khách hàng hàng tuần và báo cáo trực tiếp với cấp trên.
Hỗ trợ các nhu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, giao hàng, chứng từ, v.v.
Quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh, theo dõi dự án cho đến khi hoàn thành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành nội thất hoặc có kinh nghiệm làm việc với các nhà thầu công trình.
Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập dưới áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Nếu giao tiếp tốt tiếng Anh là 1 lợi thế.
Chủ động, chăm chỉ, trách nhiệm, luôn hướng đến kết quả và đặt khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn (3%)
Cơ hội học hỏi và đào tạo để phát triển kỹ năng chuyên môn.
Bảo hiểm xã hội theo quy định.
Nghỉ phép năm, nghỉ ngày Giáng Sinh, Tết thường được nghỉ thêm 2-3 ngày.
Sinh nhật hàng tháng
Môi trường làm việc lành mạnh, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam

Công ty TNHH MTV Stella Global Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34E Tran Khanh Du Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

