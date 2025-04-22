Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
- Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, Tp Huế, Hương Thuỷ, Thị xã Hương Thủy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.
Khảo sát giá trên thị trường.
Triển khai mua hang theo kế hoạch và phát sinh.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ
Thực hiện các báo cáo, đánh giá, bảng biểu và lên kế hoạch mua hàng cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, máy vi tính.
Trung thật, cẩn thận, chăm chỉ và có nguyện vọng làm việc lâu dài.
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế
Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI