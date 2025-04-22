Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

Khảo sát giá trên thị trường.

Triển khai mua hang theo kế hoạch và phát sinh.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ

Thực hiện các báo cáo, đánh giá, bảng biểu và lên kế hoạch mua hàng cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.