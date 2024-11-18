Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOMEGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu

Mức lương 6 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 đường số 5, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 6 - 13 Triệu

+ Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm của công ty, thực hiện công tác bán hàng để đạt chỉ tiêu được giao.

+ Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, khai thác các nguồn thông hữu ích cho công ty và các công tác tư vấn bán hàng.

+ Cập nhật thông tin và nhu cầu thực tế của khách hàng.

+ Chăm sóc, theo dõi khách hàng, tận dụng và khai thác nguồn khách mới. Chủ động đề xuất những chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp với nguồn tài chính công ty.

+ Tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện do công ty tổ chức. Đồng thời, trau dồi kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ.

+ Hỗ trợ các công việc hành chính của phòng kinh doanh.

+ Thực hiện các công việc cần thiết theo sự chỉ đạo của cấp trên và các công việc khác (nếu có)

Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

+ Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm bán hàng bất động sản.

+ Sử dụng tốt Tin học văn phòng (Word, Excel), giao tiếp tốt, thương lượng và thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOMEGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng: 6.000.000 đồng – 13.000.000 đồng

+ Nhận hoa hồng trên giá trị sản phẩm bán được từ dự án.

+ Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp các công tác hỗ trợ bán hàng, chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao về BĐS.

+ Du lịch, team building hàng năm. Được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, nghỉ phép 12 ngày/năm và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOMEGROUP

