Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3/23/23 Đường 297, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Sử dụng xe và nguồn nhiên liệu của công ty
- Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao nhận hàng.
- Giữ gìn vệ sinh xe, theo dõi lịch bảo trì xe và thực hiện đưa xe đi bảo trì và đăng kiểm định kỳ.
- Thu tiền hành hóa khi giao nhận.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 20 - 35, Nam
Bằng lái B2 trở lên hoặc bằng A1 (đối với xe máy)
Giao hàng quanh khu vực TP Thủ Đức , Quận Bình Thạnh - TPHCM
Có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10 - 13 triệu
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,....theo quy định.
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: phụ cấp cơm trưa, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khám sức khỏe định kỳ....
- Tham gia các hoạt động Đoàn thể, du lịch, nghỉ mát,...
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
