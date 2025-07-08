Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3/23/23 Đường 297, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Sử dụng xe và nguồn nhiên liệu của công ty

- Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao nhận hàng.

- Giữ gìn vệ sinh xe, theo dõi lịch bảo trì xe và thực hiện đưa xe đi bảo trì và đăng kiểm định kỳ.

- Thu tiền hành hóa khi giao nhận.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20 - 35, Nam

Bằng lái B2 trở lên hoặc bằng A1 (đối với xe máy)

Giao hàng quanh khu vực TP Thủ Đức , Quận Bình Thạnh - TPHCM

Có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, chịu khó, siêng năng, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 - 13 triệu

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,....theo quy định.

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: phụ cấp cơm trưa, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, khám sức khỏe định kỳ....

- Tham gia các hoạt động Đoàn thể, du lịch, nghỉ mát,...

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN

