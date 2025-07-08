Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lựa chọn nhạc nền và âm thành phù hợp với tính chất và nội dung của Video.
Xử lý dựng thô bao gồm cắt ghép, chỉnh màu, chọn các source phù hợp với nội dung Video.
Phối hợp với team quay phim để nắm bắt ý tưởng và triển khai video theo đúng concept.
Quản lý, sắp xếp kho dữ liệu video, footage để dễ dàng truy xuất khi cần.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ít nhất từ 1-2 năm.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve (Ưu tiên những bạn thành thạo Final Cut)
Làm việc đúng giờ, tự giác trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa và chi phí đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

