Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 77 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lựa chọn nhạc nền và âm thành phù hợp với tính chất và nội dung của Video.
Xử lý dựng thô bao gồm cắt ghép, chỉnh màu, chọn các source phù hợp với nội dung Video.
Phối hợp với team quay phim để nắm bắt ý tưởng và triển khai video theo đúng concept.
Quản lý, sắp xếp kho dữ liệu video, footage để dễ dàng truy xuất khi cần.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc ít nhất từ 1-2 năm.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve (Ưu tiên những bạn thành thạo Final Cut)
Làm việc đúng giờ, tự giác trong công việc.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve (Ưu tiên những bạn thành thạo Final Cut)
Làm việc đúng giờ, tự giác trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa và chi phí đi lại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIGHT THAT STUDIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI