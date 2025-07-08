Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B97 KDC Nam Long. Đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận và lưu trữ công văn đến- công văn đi

- Lưu trữ hồ sơ pháp lý của công ty

- Xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản,quyết định, thông báo... cho Công ty

- Quản lý và cấp phát các biểu mẫu liên quan đến hành chính nhân sự: các biểu mẫu chuẩn của công ty.

- Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị văn phòng và cấp phát văn phòng phẩm

- Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành công ty

- Quản lý và giám sát môi trường làm việc: cây xanh, vệ sinh chung...

- Theo dõi lịch họp và chuẩn bị phòng họp

- Liên hệ, đặt lịch làm việc với đối tác, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, liên hoan, họp mặt...

- Đánh máy, photocopy, fax và các phần việc có liên quan được giao từ Ban giám đốc.

- Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của trưởng các bộ phận và BGĐ

- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách người lao động

- Theo dõi và làm hồ sơ BHXH, giải quyết chế độ cho người lao động

- Nộp các loại báo cáo lao động liên quan và thuế TNCN

- Chấm công, tính lương cho người lao động

- Phụ trách quản lý kho nhỏ, đóng gói hàng hóa theo PO.

- Các công việc khác theo sư phân công của trưởng bộ phận và BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ: 1-2 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành quản trị hành chính/nghiệp vụ thư ký/quan hệ lao động/quản trị nhân lực/ Luật.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp tốt

- Kỹ năng thống kê và lưu trữ logic.

- Kỹ năng thương lượng tốt

- Có thái độ hợp tác và học hỏi.

Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, Chế độ đãi ngộ cho người làm việc gắn bó lâu dài, cơ hội thăng tiến..

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

