Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B97 KDC Nam Long. Đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận và lưu trữ công văn đến- công văn đi
- Lưu trữ hồ sơ pháp lý của công ty
- Xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản,quyết định, thông báo... cho Công ty
- Quản lý và cấp phát các biểu mẫu liên quan đến hành chính nhân sự: các biểu mẫu chuẩn của công ty.
- Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị văn phòng và cấp phát văn phòng phẩm
- Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành công ty
- Quản lý và giám sát môi trường làm việc: cây xanh, vệ sinh chung...
- Theo dõi lịch họp và chuẩn bị phòng họp
- Liên hệ, đặt lịch làm việc với đối tác, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, liên hoan, họp mặt...
- Đánh máy, photocopy, fax và các phần việc có liên quan được giao từ Ban giám đốc.
- Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của trưởng các bộ phận và BGĐ
- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách người lao động
- Theo dõi và làm hồ sơ BHXH, giải quyết chế độ cho người lao động
- Nộp các loại báo cáo lao động liên quan và thuế TNCN
- Chấm công, tính lương cho người lao động
- Phụ trách quản lý kho nhỏ, đóng gói hàng hóa theo PO.
- Các công việc khác theo sư phân công của trưởng bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: 1-2 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành quản trị hành chính/nghiệp vụ thư ký/quan hệ lao động/quản trị nhân lực/ Luật.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp tốt
- Kỹ năng thống kê và lưu trữ logic.
- Kỹ năng thương lượng tốt
- Có thái độ hợp tác và học hỏi.

Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, Chế độ đãi ngộ cho người làm việc gắn bó lâu dài, cơ hội thăng tiến..
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Vietmay Home - 48 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (Tầng 2)

