Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 803A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển,, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường
Phối hợp ban chuyên môn xây dựng chương trình Toán học THPT theo kế hoạch lộ trình dạy/học tại trường.
Thực hiện công tác chủ nhiệm, làm cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, trao đổi về việc học của học sinh
Tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chuyên môn triển khai
Quan tâm, chăm sóc cho học sinh để đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy
Đảm nhiệm các công việc khác theo sự phân công của nhà trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chính quy chuyên ngành Sư phạm hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm công tác tại các hệ thống giáo dục uy tín
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy THCS, THPT
Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý lứa tuổi
Thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, ngay thẳng, trung thực, trẻ trung, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn
Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, phụ huynh

Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Gói chăm sóc sức khoẻ cá nhân HD Insurance
Các ngày nghỉ lễ của quốc gia, và các ngày nghỉ khác theo quy định nội bộ của trường
Quà sinh nhật, tham gia tiệc, du lịch nghỉ dưỡng .
Ăn trưa tại trường
Học bổng giảm học phí cho con theo học trong hệ thống Victoria
Được tài trợ các khóa đào tạo tập huấn bởi chuyên gia trong trường và ngoài trường
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 803A Nguyễn Hữu Thọ, ấp 4 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

