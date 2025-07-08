Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 803A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển,, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường
Phối hợp ban chuyên môn xây dựng chương trình Toán học THPT theo kế hoạch lộ trình dạy/học tại trường.
Thực hiện công tác chủ nhiệm, làm cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, trao đổi về việc học của học sinh
Tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chuyên môn triển khai
Quan tâm, chăm sóc cho học sinh để đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy
Đảm nhiệm các công việc khác theo sự phân công của nhà trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm công tác tại các hệ thống giáo dục uy tín
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy THCS, THPT
Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý lứa tuổi
Thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, ngay thẳng, trung thực, trẻ trung, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn
Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, phụ huynh
Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Các ngày nghỉ lễ của quốc gia, và các ngày nghỉ khác theo quy định nội bộ của trường
Quà sinh nhật, tham gia tiệc, du lịch nghỉ dưỡng .
Ăn trưa tại trường
Học bổng giảm học phí cho con theo học trong hệ thống Victoria
Được tài trợ các khóa đào tạo tập huấn bởi chuyên gia trong trường và ngoài trường
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI