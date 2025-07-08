Tuyển Giáo viên Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 803A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển,, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường

Phối hợp ban chuyên môn xây dựng chương trình Toán học THPT theo kế hoạch lộ trình dạy/học tại trường.

Thực hiện công tác chủ nhiệm, làm cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, trao đổi về việc học của học sinh

Tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chuyên môn triển khai

Quan tâm, chăm sóc cho học sinh để đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy

Đảm nhiệm các công việc khác theo sự phân công của nhà trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chính quy chuyên ngành Sư phạm hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm công tác tại các hệ thống giáo dục uy tín

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy THCS, THPT

Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý lứa tuổi

Thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, ngay thẳng, trung thực, trẻ trung, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn

Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, phụ huynh

Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Gói chăm sóc sức khoẻ cá nhân HD Insurance

Các ngày nghỉ lễ của quốc gia, và các ngày nghỉ khác theo quy định nội bộ của trường

Quà sinh nhật, tham gia tiệc, du lịch nghỉ dưỡng .

Ăn trưa tại trường

Học bổng giảm học phí cho con theo học trong hệ thống Victoria

Được tài trợ các khóa đào tạo tập huấn bởi chuyên gia trong trường và ngoài trường

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT KHẢI HOÀN - NAM SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin