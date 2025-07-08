Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A35 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp đón khách hàng và thực hiện đúng những quy định liên quan về vận hành của Phòng khám
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng (bao gồm khách cũ + khách mới) các dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng
Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình ra quyết định điều trị
Báo cáo kết quả công việc và chủ động đề xuất cải tiến quy trình tư vấn, bán hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tất cả các chuyên ngành
Có kinh nghiệm các ngành liên quan ít nhất 1 năm, đã từng làm nha khoa là lợi thế
Ngoại hình sáng, răng đẹp, giao tiếp tự tin, thiện cảm với khách hàng
Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng tùy theo năng lực (8 - 10 triệu) + Thưởng theo doanh thu
Thưởng các ngày Lễ & Tết, tháng, quý, năm theo doanh số và lợi nhuận;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo đúng quy định của Nhà Nước
Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, và nhiều đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C
