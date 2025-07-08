Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A35 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón khách hàng và thực hiện đúng những quy định liên quan về vận hành của Phòng khám

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng (bao gồm khách cũ + khách mới) các dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng

Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình ra quyết định điều trị

Báo cáo kết quả công việc và chủ động đề xuất cải tiến quy trình tư vấn, bán hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tất cả các chuyên ngành

Có kinh nghiệm các ngành liên quan ít nhất 1 năm, đã từng làm nha khoa là lợi thế

Ngoại hình sáng, răng đẹp, giao tiếp tự tin, thiện cảm với khách hàng

Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng tùy theo năng lực (8 - 10 triệu) + Thưởng theo doanh thu

Thưởng các ngày Lễ & Tết, tháng, quý, năm theo doanh số và lợi nhuận;

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo đúng quy định của Nhà Nước

Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, và nhiều đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.