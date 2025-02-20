Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm cách tuần. Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Được làm việc trong môi trường phát triển nhanh, thân thiện, năng động có cơ hội thăng tiến tốt. Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc bán hàng, tiếp cận và thăm viếng khách hàng theo kế hoạch ngày/tuần.

Kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho, cập nhật bao bì mẫu mã, vật phẩm quảng cáo mới.

Phối hợp giao hàng cho khách theo đơn hàng được phân bổ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Công ty.

Báo cáo các khoản khấu trừ cần thanh toán cho khách hàng ngay khi có phát sinh.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Phát triển nhóm khách hàng thân thiết.

Theo dõi việc thanh toán hợp đồng và thu hồi công nợ đối với các khách hàng phụ trách.

Khảo sát thị trường, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng

Phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và hậu mãi.

Thực hiện các chương trình marketing, chính sách bán hàng, chương trinh khuyến mãi cho khách hàng phụ trách.

Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

Có Kinh nghiệm làm Sale MT các chuỗi CVs, Coop,...

Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm bên mảng thực phẩm, FMCG

Trung thực, chịu khó

Có thể đi công tác

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt

Là người chăm chỉ, cầu tiến, trung thực, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

