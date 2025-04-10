Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Lập kế hoạch, tổ chức lịch công tác hàng ngày, tuần, tháng và tham gia các hoạt động tìm kiếm khách hàng mới.
Hiểu rõ thông tin, tính năng kỹ thuật, giá cả, ưu/nhược điểm sản phẩm cũng như đối thủ cạnh tranh.
Lập hợp đồng và đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết.
Ghi nhận, báo cáo thông tin khách hàng, thị trường và đối thủ.
Xử lý khiếu nại, hỗ trợ kỹ thuật, công nợ và đôn đốc thanh toán.
Khách hàng: Hãng xe, Cửa hàng kinh doanh nội thất xe, Cửa hàng chăm sóc xe
Sản phẩm: Phụ kiện Ô tô, đồ chơi công nghệ (Thiết bị camera hành trình, phần mềm bản đồ, HUD, Đầu DVD, DVD Box, .......)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kinh doanh, ưu tiên trong ngành ô tô, phụ kiện
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, marketing
Có bằng lái B2 và lái được xe ô tô
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, biết về các phần mềm chỉnh sửa ảnh, content là 1 lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng thuyết trình trước đám đông
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, nhạy bén
Chấp nhận đi công tác tất cả các tỉnh thành.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (15,000,000 - 25,000,000 VNĐ (Lương cứng + KPI)
Thu nhập năm: 300.000.000 +++
Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

