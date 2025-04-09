Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHIGIRI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217/11/59c Bùi Đình Tuý, Ho Chi Minh City, Vietnam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ/FMCG.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng.

Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm tại điểm bán.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, nhiệt tình, năng động.

Có phương tiện đi lại.

Có kiến thức cơ bản về sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CHIGIRI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin