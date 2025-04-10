Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 33 Tây Sơn, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng là Bác sỹ, Khòng khám, Bệnh viện các sản phẩm về thiết bị vật tư y tế.
Khai thác, thúc đẩy và mở rộng thị trường cho nhóm thiết bị, vật tư y tế tại khu vực phụ trách.
Tìm kiếm, thiết lập quan hệ và chăm sóc khách hàng. Tư vấn sản phẩm cho các Bệnh viện, Phòng khám, Công ty...
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về sản phẩm đang cung cấp và các chương trình, chính sách kinh doanh của công ty.
Quản lý và theo dõi các dự án và khu vực mình phụ trách.
Xúc tiến việc ký kết hợp đồng, đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và chăm sóc các dịch vụ sau bán hàng.
Đề xuất và thực hiện các phương án kinh doanh phù hợp. Đảm bảo chỉ tiêu và doanh số được giao.
Công việc cho các mảng liên quan được giao từ BGĐ.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25-35 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Ngoại thương, Marketting. Y - Dược, Công nghệ sinh học,.v.v..
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực y tế từ 1 - 2 năm trở lên.
Ngoại hình khá, giọng nói chuẩn.
Giao tiếp tốt, tinh tế trong ứng xử; chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực, nhanh nhẹn
Biết tiếng Anh là một lợi thế.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 12 Triệu trở lên + Hoa hồng doanh số. (Có thể tăng theo năng lực)
Hỗ trợ phí điện thoại, tiếp khách và các chi phí công tác liên quan công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định.
Các phúc lợi khác: Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật theo quy định của công ty.
Được học hỏi và cập nhật, đào tạo về các sản phẩm y tế mới.
Được xét nâng lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn, uy tín.
Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 22-24 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội

