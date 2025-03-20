Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XINTECHNOLOGY ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Hỗ trợ mở và duy trì tài khoản cho khách hàng.

Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.

Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.

Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên.

Thu hút và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tối ưu doanh số.

Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.