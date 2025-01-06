Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam:
- Nhân Viên Kinh Doanh Xe Máy Điện Vinfast, Thị xã Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và bán hàng xe máy điện VinFast
Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài
Thực hiện các báo cáo bán hàng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên ngành hàng xe máy, điện thoại, điện máy)
Kỹ năng giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn:Lương cứng 5.5 triệu + thưởng doanh số (có thể lên đến 20 triệu/tháng)
Lương hấp dẫn:
Chế độ đãi ngộ tốt:BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch...
Chế độ đãi ngộ tốt:
Cơ hội thăng tiến:Nhanh chóng trở thành quản lý
Cơ hội thăng tiến:
Đào tạo bài bản:Được đào sâu kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Đào tạo bài bản:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp:Được làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp:
Thời gian làm việc:Từ 7h55 - 18h tất cả các ngày trong tuần (nghỉ 4 ngày/tháng)
Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
