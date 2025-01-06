Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và bán hàng xe máy điện VinFast

Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài

Thực hiện các báo cáo bán hàng

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên ngành hàng xe máy, điện thoại, điện máy)

Kỹ năng giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn:Lương cứng 5.5 triệu + thưởng doanh số (có thể lên đến 20 triệu/tháng)

Chế độ đãi ngộ tốt:BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch...

Cơ hội thăng tiến:Nhanh chóng trở thành quản lý

Đào tạo bài bản:Được đào sâu kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:Được làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động

Thời gian làm việc:Từ 7h55 - 18h tất cả các ngày trong tuần (nghỉ 4 ngày/tháng)

