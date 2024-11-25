Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Cà Mau

- Đồng Nai

- Gia Lai

- Khánh Hoà

- Kiên Giang

- Kon Tum

- Phú Yên

- Quảng Bình

- Quảng Nam

- Trà Vinh, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nắm vững chính sách bán hàng và sản phẩm của công ty qua các giai đoạn khác nhau.
Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng theo các tuyến được giao bởi cấp trên.
Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày như tìm kiếm khách hàng mới, khai thác thị trường, chào hàng, và tư vấn bán hàng.
Ghi nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng.
Phát triển và thực hiện các chương trình bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số.
Thực hiện trưng bày sản phẩm tại các điểm bán theo mô hình của công ty.
Duy trì mối quan hệ khách hàng và điểm bán, và xử lý khiếu nại của khách hàng.
Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty tại các điểm bán hàng.
Địa điểm làm việc: Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Kiên Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Kon Tum & Gia Lai

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THCS trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng.
Trung thực, nhẫn nại và chịu khó.
Chịu áp lực cao.

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản
Thưởng doanh số
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết
Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

