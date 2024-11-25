Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Nắm vững chính sách bán hàng và sản phẩm của công ty qua các giai đoạn khác nhau.

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng theo các tuyến được giao bởi cấp trên.

Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày như tìm kiếm khách hàng mới, khai thác thị trường, chào hàng, và tư vấn bán hàng.

Ghi nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng.

Phát triển và thực hiện các chương trình bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số.

Thực hiện trưng bày sản phẩm tại các điểm bán theo mô hình của công ty.

Duy trì mối quan hệ khách hàng và điểm bán, và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty tại các điểm bán hàng.

Địa điểm làm việc: Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Kiên Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Kon Tum & Gia Lai