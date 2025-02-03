Tuyển Nhân viên kinh doanh Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam:
- Huyện Duy Xuyên
- Quảng Nam, Huyện Duy Xuyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua các kênh trực tuyến.
- Triển khai các hoạt động bán hàng online, tăng trưởng doanh thu.
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết theo quy định.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
