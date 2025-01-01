Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Giới thiệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH SINH Tên quốc tế THANH SINH SERVICE TRADING COMPANY LIMITED Tên viết tắt CÔNG TY TNHH TMDV THANH SINH Mã số thuế 1201673656 Địa chỉ 12A6 Nguyễn Trãi, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam Người đại diện LÊ THANH PHƯƠNG Vì sao chọn Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Why TÚC TẮC? Tại sao lại là Túc Tắc? Những lí do bạn nên gia nhập Túc Tắc! Túc Tắc Tea là brand trà sữa take away với mức giá bình dân được "ra đời" vào tháng 01/2023 với tinh thần vui vẻ, hài hước, chu đáo, chỉn chu và luôn ưu tiên sự trải nghiệm của khách hàng về chất lượng và dịch vụ lên hàng đầu. Với một lòng nhiệt huyết và đam mê chinh phục thị trường ngành hàng F&B. Đồng hành cùng Túc Tắc là một đội ngũ nhân lực trẻ, năng động, chăm chỉ và đầy sáng tạo. Túc Tắc Tea luôn trân trọng những nỗ lực, đóng góp của từng nhân viên và luôn cố gắng tạo nên một môi trường và văn hoá làm việc hài hòa, nơi mà những nhân viên của chúng tôi luôn đảm bảo được có điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực của bản thân, trau dồi kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm và thúc đẩy những cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa chỉ
12A6 Nguyễn Trãi, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-thanh-sinh-ntd160160
