Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty cổ phần bao bì kimpack làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần bao bì kimpack
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
công ty cổ phần bao bì kimpack

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty cổ phần bao bì kimpack

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: + Lương thỏa thuận theo năng lực. + Thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết trong năm + Đóng BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động. + Môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển., Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện báo giá;
+ Soạn và làm hợp đồng ký kết giữa Công ty và khách hàng;
+ Nhận đơn hàng và theo dõi đơn hàng từ sản xuất đến khi giao khách hàng;
+ Báo cáo số liệu cho BGĐ.
+ Công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 25 - 35.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ngành bao bì carton.
+ Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế hoặc quản trị kinh doanh.
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, làm việc có trách nhiệm.
+ Chịu được áp lực cao.

Tại công ty cổ phần bao bì kimpack Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần bao bì kimpack

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần bao bì kimpack

công ty cổ phần bao bì kimpack

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: đường số 3 nối dài, KCN Bắc chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

