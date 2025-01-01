Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: • Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định • Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình • Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình

- phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn • Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty • Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt., Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách mở rộng thị trường. Tìm kiếm và tư vấn khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng
• Tư vấn sản phẩm phù hợp với công năng, thiết kế, kiến trúc công trình và tài chính của khách hàng;
• Tạo dựng & duy trì mối quan hệ với các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế, ban quản lý các dự án, chủ đầu tư,...để hỗ trợ tốt công tác bán hàng.
• Thống kê và theo dõi các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai; • Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng;
• Thực hiện công tác khác theo sự hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ. Tuổi từ 20-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
• Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp cơ bản;
• Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội, Ngoại thất,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

