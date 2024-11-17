Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 130 Lê Độ, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương Từ 7 Triệu
-Các công việc khác theo sự phân công của quản lí
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tự học hỏi
Nhanh nhẹn, trung thự
Có thể gắn bó với công việc lâu dài
Thời gian cố định giờ hành chính
Kỹ luật, chịu sự điều động của phòng kinh doanhƯu tiên: có hiểu biết về báo cháy, Âm thanh, khóa cửa (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận. Từ 7-10 triệu
- Thưởng doanh số trên mỗi đơn hàng dự án 5%
- Nhận lương ngày 5 hàng tháng, không trễ lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART
