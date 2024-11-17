Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART

Kỹ thuật viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 130 Lê Độ, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương Từ 7 Triệu

-Các công việc khác theo sự phân công của quản lí

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự học hỏi
Nhanh nhẹn, trung thự
Có thể gắn bó với công việc lâu dài
Thời gian cố định giờ hành chính
Kỹ luật, chịu sự điều động của phòng kinh doanhƯu tiên: có hiểu biết về báo cháy, Âm thanh, khóa cửa (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận. Từ 7-10 triệu
- Thưởng doanh số trên mỗi đơn hàng dự án 5%
- Nhận lương ngày 5 hàng tháng, không trễ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 130 Lê Độ, Thạch Gián, Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

