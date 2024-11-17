Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 130 Lê Độ, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương Từ 7 Triệu

-Các công việc khác theo sự phân công của quản lí

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tự học hỏi

Nhanh nhẹn, trung thự

Có thể gắn bó với công việc lâu dài

Thời gian cố định giờ hành chính

Kỹ luật, chịu sự điều động của phòng kinh doanhƯu tiên: có hiểu biết về báo cháy, Âm thanh, khóa cửa (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận. Từ 7-10 triệu

- Thưởng doanh số trên mỗi đơn hàng dự án 5%

- Nhận lương ngày 5 hàng tháng, không trễ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DANA SMART

