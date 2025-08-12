Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 336A Phan Châu Trinh, Phường Hòa Cường, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

- Quản lý và sắp xếp các mặt hàng tại kho

- Kiểm tra và báo cáo về số lượng, chất lượng, tình hình ở kho

- Lập kế hoạch nhập hàng hóa cung ứng sản phẩm cho khách hàng,

- Theo dõi, báo cáo tình hình hàng hóa cho cấp trên

- Các công việc theo sự phân công từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Các vị trí yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên.

- Ưu tiên có bằng Dược

- Ưu tiên Nam, có bằng lái xe oto

- Siêng năng, trung thực, có trách nhiệm

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đào tạo công việc trước khi làm việc

- Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định nhà nước

- Lương: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng

- Phụ cấp điện thoại, xăng xe,..

- Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

