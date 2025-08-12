Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC

Nhân viên kho

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 336A Phan Châu Trinh, Phường Hòa Cường, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý và sắp xếp các mặt hàng tại kho
- Kiểm tra và báo cáo về số lượng, chất lượng, tình hình ở kho
- Lập kế hoạch nhập hàng hóa cung ứng sản phẩm cho khách hàng,
- Theo dõi, báo cáo tình hình hàng hóa cho cấp trên
- Các công việc theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các vị trí yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên.
- Ưu tiên có bằng Dược
- Ưu tiên Nam, có bằng lái xe oto
- Siêng năng, trung thực, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo công việc trước khi làm việc
- Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định nhà nước
- Lương: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng
- Phụ cấp điện thoại, xăng xe,..
- Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 336A Phan Châu Trinh, Phường Hòa Cường, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

