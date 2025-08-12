Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO
- Đà Nẵng: 550 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia quay video review nhà/đất cùng đội ngũ sale.
Chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm BĐS để đăng tin và truyền thông.
Dựng video TikTok, Reels, Shorts – theo nội dung có sẵn hoặc đề xuất ý tưởng.
Thiết kế hình ảnh, banner bằng Canva, Photoshop (nếu biết).
Hỗ trợ livestream, quay dựng tại các sự kiện kết nối doanh nghiệp, talkshow,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết quay/chụp cơ bản bằng điện thoại/máy ảnh.
Sử dụng thành thạo Canva, Capcut hoặc Premiere, Photoshop là lợi thế.
Tư duy hình ảnh tốt, nhanh nhạy với trend.
Chủ động, thích sáng tạo nội dung, có tinh thần teamwork.
Tại CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng hoa hồng nếu video giúp chốt được khách hàng.
Tham gia sản xuất nội dung thật – xây dựng portfolio chất lượng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI