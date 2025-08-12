Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 550 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quay video review nhà/đất cùng đội ngũ sale.

Chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm BĐS để đăng tin và truyền thông.

Dựng video TikTok, Reels, Shorts – theo nội dung có sẵn hoặc đề xuất ý tưởng.

Thiết kế hình ảnh, banner bằng Canva, Photoshop (nếu biết).

Hỗ trợ livestream, quay dựng tại các sự kiện kết nối doanh nghiệp, talkshow,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các ngành Báo chí, Truyền thông, Thiết kế, Đa phương tiện,...

Biết quay/chụp cơ bản bằng điện thoại/máy ảnh.

Sử dụng thành thạo Canva, Capcut hoặc Premiere, Photoshop là lợi thế.

Tư duy hình ảnh tốt, nhanh nhạy với trend.

Chủ động, thích sáng tạo nội dung, có tinh thần teamwork.

Tại CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng quay dựng, thiết kế, storytelling.

Hưởng hoa hồng nếu video giúp chốt được khách hàng.

Tham gia sản xuất nội dung thật – xây dựng portfolio chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BĐSNHAPHO

