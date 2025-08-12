Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 41 - 43 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo kế toán.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin kế toán cần thiết.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Tham gia vào việc lập kế hoạch và dự toán ngân sách.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán mới nhất.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Fast Accounting, hoặc các phần mềm tương tự.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán và luật thuế hiện hành.

Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế.

Am hiểu về nghiệp vụ kế toán bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH

