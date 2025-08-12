Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMART REALTY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 43 - 45 Hóa Sơn 10, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo quản lý toàn diện các nghiệp vụ kế toán – tài chính, báo cáo thuế, tính lương, hoa hồng, và các thủ tục liên quan đến người lao động như bảo hiểm xã hội.

- Ghi nhận đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh (thu – chi, công nợ, doanh thu...).

- Tổng hợp và lập báo cáo thuế định kỳ: GTGT, TNCN, tờ khai quyết toán thuế cuối năm.

- Tính lương và hoa hồng cho nhân viên kinh doanh hàng tháng; theo dõi công nợ nhân viên nếu có.

- Theo dõi và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên theo quy định.

- Phối hợp rà soát chi phí, lập báo cáo nội bộ phục vụ điều hành.

- Giao dịch và làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, BHXH và các đơn vị liên quan khi cần.

- Hỗ trợ rà soát hợp đồng, kiểm tra chứng từ và đề xuất xử lý kịp thời sai sót liên quan đến kế toán – thuế – tài chính.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế.

3. Kỹ năng chuyên môn

- Hiểu rõ các quy định pháp luật về thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội.

- Có thể sử dụng các phần mềm bảng tính (Excel, Google Sheets...) để quản lý dữ liệu kế toán.

- Biết sử dụng phần mềm kế toán là lợi thế (dù công ty không dùng thường xuyên).

4. Kỹ năng mềm

- Cẩn thận, trung thực, chủ động và có trách nhiệm.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt.

- Giao tiếp tốt, phối hợp linh hoạt với các bộ phận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMART REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 15 triệu/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng hiệu suất.

- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định sau thời gian thử việc.

- Chế độ nghỉ lễ, sinh nhật, du lịch, teambuilding... theo chính sách công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMART REALTY

