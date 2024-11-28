Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gigamail Thủ Đức - 240 - 242, Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

-Đảm bảo thực hiện an toàn về điện và các thiết bị liên quan đến điện hoạt động an toàn, hiệu quả.

- Tham gia trực tiếp vào việc sửa chữa, lắp đặt, vận hành & bảo trì tất cả các thiết bị điện theo sự chỉ đạo của cấp trên/Công ty một cách nhanh chóng.

- Kiểm tra định kỳ hệ thống điện - máy phát điện - bình PCCC của Công ty.

- Kiểm tra và vệ sinh định kỳ: máy lạnh, máy bơm,...

- Hỗ trợ bộ phận IT trong việc đi dây mạng, dây điện,... và các công việc khác liên quan đến điện.

- Nhận hàng bảo hành tại chỗ, kiểm tra và sửa chữa hàng bảo hành của chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm tư vấn và giải quyết các thông tin thắc mắc khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi kỹ thuật của sản phẩm hàng hóa trong quá trình bảo hành sửa chữa.

- Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điện công nghiệp/ dân dụng

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực bảo trì, điện máy.

Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Tháng 13 theo quy định

Chế độ Bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN)

Các khoản thưởng: Thưởng doanh số, thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin