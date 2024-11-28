Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt bao gồm: máy móc thiết bị tại các xưởng, các máy CNC và thiết bị tự động, thiết bị điều khiển, thiết bị PLC, biến tần, servo, cảm biến...) tại Công ty.
Kiểm tra đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến các thiết bị điều khiển, thiết bị tự động hoá, lập trình và các phần mềm,...
Hệ thống hoá các thiết bị điều khiển, tự động hoá, máy móc công nghiệp tại các xưởng, có giải pháp đảm bảo hoạt động ổn định.
Giám sát lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ lĩnh vực điện tự động hóa, điện động lực Nhà máy, dây chuyền sản xuất công nghệp.
Xử lý sự cố phát sinh trong ca làm việc, báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về tình trạng của máy móc, thiết bị.
Đảm bảo nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, an toàn và không gây cháy nổ.
Tuân thủ tuyệt đối quy trình và các quy tắc an toàn trong bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điều khiển tự động, điện tự động hóa.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm “thực chiến” ở vị trí tuyển dụng tại các Công ty/tập đoàn sản xuất.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc công nghiệp trong ngành sản xuất nữ trang hoặc gia công kim loại.
Sử dụng thành thạo phần mềm Office, Autocad và một số phần mềm chuyên dụng khác.
Thái độ/tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi.
Tư duy logic và thuyết trình tốt
Cẩn thận, trung thực, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc
Chủ động, trách nhiệm và yêu thích công việc ứng tuyển.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến
Lương Thỏa thuận theo năng lực.
Lương tháng 13, lương thâm niên quy định công ty.
Được hỗ trợ cơm trưa.
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (nghỉ phép, lễ, tết,...)
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.
Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng.
Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 100 Đường 400, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

