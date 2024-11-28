Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiến hành tham gia triển khai thi công tại các dự án, công trình được giao

Thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối hệ thống điện nhẹ như : camera giám sát, Car Parking, hệ thống âm thanh thông báo….

Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng khi những hợp đồng đã ký & thực hiện bảo trì theo lịch

Xử lý sự cố khi có phát sinh

Thực hiện các công việc khác khi được giao

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 23-35

Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt các hệ thống điện nhẹ như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài… là một lợi thế

Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

LC: 9-12 triệu + Phụ cấp công trình + Phụ cấp đời sống + thưởng

Tham gia BHXH theo quy định nhà nước

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để học hỏi, phát triển bản thân

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ.... đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

