Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiến hành tham gia triển khai thi công tại các dự án, công trình được giao
Thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối hệ thống điện nhẹ như : camera giám sát, Car Parking, hệ thống âm thanh thông báo….
Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng khi những hợp đồng đã ký & thực hiện bảo trì theo lịch
Xử lý sự cố khi có phát sinh
Thực hiện các công việc khác khi được giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 23-35
Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt các hệ thống điện nhẹ như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài… là một lợi thế
Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

LC: 9-12 triệu + Phụ cấp công trình + Phụ cấp đời sống + thưởng
Tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để học hỏi, phát triển bản thân
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ.... đầy đủ

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Phúc Bình, Lô số A44 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn

