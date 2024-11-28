Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Khu phố Lộc An, Thị Xã Trảng Bàng (Cạnh trái Co.opmart), Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Giám sát, đôn đốc tiến độ khảo sát, triển khai, bảo trì... các dịch vụ viễn thông của FPT Telecom

Giám sát, hỗ trợ, đôn đốc tiến độ của đội xử lý sự cố.

Thống kê các lỗi khảo sát, triển khai, bảo trì của đối tác.

Kiểm soát việc sử dụng cổng, tích tuyến, hoàn ứng biên bản nghiệm thu và vật tư, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

Gửi đề nghị cắm card, rút card, điều chuyển card, lắp IES, điều chuyển hạ tầng để phù hợp nhu cầu thực tế khách hàng.

Xem xét, đánh giá, tư vấn Ban Giám Đốc về tình trạng khai thác hạ tầng, có kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng thích hợp.

Phối hợp xử lý thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và các vấn đề liên quan cho các bộ phận trong công ty.

Xử lý các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của BGĐ/Trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tuổi từ 21 – 35, tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin, Điện – Điện Tử, Quản Trị Mạng,...

Hiểu biết về hệ điều hành, cáp viễn thông, phần cứng máy tính và các thiết bị sử dụng trong hệ thống dịch vụ của FPT Telecom

Có kinh nghiệm sử dụng, cài đặt Internet và sửa các lỗi thông thường của máy tính (cả phần cứng và phần mềm)

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch tốt

Kỹ năng thuyết phục và xử lý thông tin khách hàng linh hoạt

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

Thích ứng nhanh và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn, chưa bao gồm lương T13, mừng tuổi...

Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Các Chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin