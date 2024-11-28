Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Khu phố Lộc An, Thị Xã Trảng Bàng (Cạnh trái Co.opmart), Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Giám sát, đôn đốc tiến độ khảo sát, triển khai, bảo trì... các dịch vụ viễn thông của FPT Telecom
Giám sát, hỗ trợ, đôn đốc tiến độ của đội xử lý sự cố.
Thống kê các lỗi khảo sát, triển khai, bảo trì của đối tác.
Kiểm soát việc sử dụng cổng, tích tuyến, hoàn ứng biên bản nghiệm thu và vật tư, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.
Gửi đề nghị cắm card, rút card, điều chuyển card, lắp IES, điều chuyển hạ tầng để phù hợp nhu cầu thực tế khách hàng.
Xem xét, đánh giá, tư vấn Ban Giám Đốc về tình trạng khai thác hạ tầng, có kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng thích hợp.
Phối hợp xử lý thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và các vấn đề liên quan cho các bộ phận trong công ty.
Xử lý các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của BGĐ/Trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tuổi từ 21 – 35, tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin, Điện – Điện Tử, Quản Trị Mạng,...
Hiểu biết về hệ điều hành, cáp viễn thông, phần cứng máy tính và các thiết bị sử dụng trong hệ thống dịch vụ của FPT Telecom
Có kinh nghiệm sử dụng, cài đặt Internet và sửa các lỗi thông thường của máy tính (cả phần cứng và phần mềm)
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch tốt
Kỹ năng thuyết phục và xử lý thông tin khách hàng linh hoạt
Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
Thích ứng nhanh và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn, chưa bao gồm lương T13, mừng tuổi...
Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.
Các Chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-tay-ninh-job259059
