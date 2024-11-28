Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Hà Nội: 21 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành kỹ thuật, ngành Công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ có liên quan.
Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 – 15 triệu (có thể deal thêm theo năng lực);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
