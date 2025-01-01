Tất cả địa điểm
Tổng 247 kết quả / Từ khoá "Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Công việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

-

Có 247 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SME VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SME VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư hệ thống Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 20/05/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PTA Asia Consultants Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư hệ thống PTA Asia Consultants Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PTA Asia Consultants Co., Ltd
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Kỹ sư hệ thống Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghệ Futech
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty CP Công Nghệ Futech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP Công Nghệ Futech
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)
Hạn nộp: 27/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Tuyển Kỹ sư hệ thống Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ferroli Asean
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Ferroli Asean
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co.op
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co.op làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co.op
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PTA Asia Consultants Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư hệ thống PTA Asia Consultants Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PTA Asia Consultants Co., Ltd
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Tuyển Kỹ sư hệ thống Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 21 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 03/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Kosy Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang tăng mạnh, đặc biệt tại các tòa nhà, nhà xưởng và cơ sở sản xuất lớn. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này yêu cầu ứng viên có kỹ năng vận hành, bảo trì thiết bị và sẵn sàng làm việc trong môi trường công nghiệp năng động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì thiết bị tại Việt Nam đang có sự gia tăng cao trong ngành công nghiệp nặng, sản xuất và xây dựng. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế - Xã hội (VSI), ngành máy móc thiết bị của Việt Nam có mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 14,3% từ năm 2010 đến 2019, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và nhu cầu nhân lực trong ngành ngày càng lớn.

Đối với các công ty và cơ sở sản xuất, việc duy trì hoạt động liên tục và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ vận hành và bảo trì thiết bị. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia, kỹ thuật viên có khả năng kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị ngày càng tăng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang tăng cao
Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang tăng cao

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành vận hành và bảo trì thiết bị đang rất rộng mở, với nhu cầu nhân lực cao và vị trí tuyển dụng đa dạng từ kỹ thuật viên, kỹ sư bảo trì đến quản lý bảo trì. Việc tham gia vào ngành này không chỉ mang lại thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra cơ hội thăng tiến trong một ngành nghề phát triển nhanh chóng.

2. Mức lương trung bình của việc làm vận hành và bảo trì

Theo tìm hiểu từ Job3s, Mức lương trung bình của việc làm vận hành và bảo trì hiện nay dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên thực tế chúng sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và tính chất công việc. Dưới đây là mức lương chi tiết cho các công việc trong lĩnh vực này:

Việc làm

Vận hành và bảo trì

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Vận hành và bảo trì tòa nhà

8.000.000 - 15.000.000

Vận hành và bảo trì thiết bị điện

10.000.000 - 18.000.000

Vận hành và bảo trì nhà xưởng

12.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm vận hành và bảo trì

Công việc trong lĩnh vực vận hành và bảo trì đòi hỏi người thực hiện có kiến thức chuyên sâu về thiết bị, quy trình hoạt động, cũng như kỹ năng sửa chữa và duy trì hiệu suất công việc. Những nhiệm vụ chính mà vị trí vận hành và bảo trì thường đảm nhận đó là:

  • Giám sát và kiểm tra hoạt động của các thiết bị: Đảm bảo các thiết bị và máy móc hoạt động đúng theo yêu cầu.

  • Bảo trì và sửa chữa thiết bị: Tiến hành bảo trì định kỳ và sửa chữa kịp thời khi phát hiện hư hỏng.

  • Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ: Xây dựng lịch bảo dưỡng và bảo trì thiết bị để tránh sự cố ngoài ý muốn.

  • Theo dõi và ghi chép thông số kỹ thuật: Ghi chép chi tiết về tình trạng thiết bị và các công việc đã thực hiện.

  • Đảm bảo tuân thủ quy định an toàn lao động: Giám sát việc thực hiện các quy trình an toàn trong suốt quá trình vận hành và bảo trì.

  • Đào tạo nhân viên vận hành và bảo trì: Cung cấp khóa đào tạo cho nhân viên về cách thức sử dụng và bảo trì thiết bị đúng cách.

Nhân viên vận hành và bảo trì có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị máy móc
Nhân viên vận hành và bảo trì có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị máy móc

4. Yêu cầu đối với việc làm vận hành và bảo trì

Để ứng tuyển vào vị trí vận hành và bảo trì, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể để đảm bảo hiệu quả công việc. Dưới đây là những yêu cầu chính mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên cho vị trí này:

  • Kiến thức chuyên môn vững: Am hiểu về các thiết bị và công nghệ vận hành, bảo trì trong lĩnh vực cụ thể.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng xử lý nhanh tình huống phát sinh, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

  • Kinh nghiệm thực tế: Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ, máy móc hỗ trợ bảo trì và sửa chữa.

  • Khả năng lập kế hoạch: Có kỹ năng lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ để kéo dài tuổi thọ thiết bị.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Dễ dàng phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình vận hành và sửa chữa.

  • Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật cơ khí, điện, tự động hóa hoặc lĩnh vực liên quan.

Ứng viên tìm việc vận hành và bảo trì cần có kiến thức vững vàng về các thiết bị và công nghệ vận hành
Ứng viên tìm việc vận hành và bảo trì cần có kiến thức vững vàng về các thiết bị và công nghệ vận hành

5. Một số việc làm vận hành và bảo trì phổ biến

Một số vị trí trong lĩnh vực vận hành và bảo trì hiện đang được tuyển dụng rộng rãi, với công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường đòi hỏi tính chính xác và hiệu quả cao. Dưới đây là một số công việc phổ biến trong ngành này:

  • Việc làm vận hành và bảo trì tòa nhà: Người đảm nhiệm vị trí vận hành và bảo trì toà nhà này sẽ chịu trách nhiệm duy trì hoạt động liên tục và hiệu quả của các hệ thống quan trọng như điều hòa không khí, hệ thống điện, nước, thang máy, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị khác trong tòa nhà. Công việc bao gồm việc thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo các hệ thống này hoạt động đúng chức năng, phát hiện kịp thời các sự cố tiềm ẩn và triển khai các biện pháp bảo trì, sửa chữa ngay khi cần thiết.

  • Việc làm vận hành và bảo trì thiết bị điện: Vận hành và bảo trì thiết bị điện yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng về các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Công việc bao gồm bảo trì thiết bị điện, kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa khi có sự cố và đảm bảo an toàn điện cho toàn bộ hệ thống.

  • Việc làm vận hành và bảo trì nhà xưởng: Công việc này tập trung vào việc duy trì hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng sản xuất. Kỹ thuật viên vận hành và bảo trì nhà xưởng phải theo dõi, kiểm tra và bảo trì định kỳ để đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả, giảm thiểu sự cố và tối ưu hóa năng suất sản xuất.

Ngoài những đầu công việc trên, người đảm nhiệm vị trí vận hành và bảo trì sẽ làm một số việc khác theo đặc thù của doanh nghiệp
Ngoài những đầu công việc trên, người đảm nhiệm vị trí vận hành và bảo trì sẽ làm một số việc khác theo đặc thù của doanh nghiệp

6. Khu vực tuyển dụng việc làm Vận hành và bảo trì

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn, đặc biệt là ở những khu vực có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển. Dưới đây là các khu vực nổi bật có nhu cầu tuyển dụng cao trong ngành này:

  • Việc làm vận hành và bảo trì tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ của miền Bắc, nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất, công trình tòa nhà cao tầng và khu đô thị phát triển. Nhu cầu tuyển dụng vận hành và bảo trì ở đây cao, đặc biệt là trong ngành xây dựng, điện, cơ khí, với yêu cầu về kỹ năng bảo trì và vận hành thiết bị hiện đại.

  • Việc làm vận hành và bảo trì tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là thành phố phát triển mạnh về du lịch và công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp và khu chế xuất. Do đó, nhu cầu tuyển dụng vị trí liên quan đến vận hành và bảo trì rất lớn. Nhiều công ty và nhà máy tại đây luôn cần đội ngũ chuyên môn để bảo trì thiết bị và duy trì việc làm vận hành sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí và điện.

  • Việc làm vận hành và bảo trì tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với số lượng doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ rất cao. Thành phố có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các vị trí vận hành và bảo trì, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng, công nghệ cao và tòa nhà văn phòng. Chuyên gia bảo trì thiết bị luôn được săn đón để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định.

  • Việc làm vận hành và bảo trì tại Hải Phòng: Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của miền Bắc, đặc biệt trong ngành sản xuất và logistics. Sự phát triển mạnh mẽ của khu công nghiệp, cảng biển và các dự án hạ tầng khiến nhu cầu tuyên vận hành và bảo trì tại đây rất cao, với yêu cầu về kỹ năng bảo trì thiết bị công nghiệp và hệ thống hạ tầng.

  • Việc làm vận hành và bảo trì tại Cần Thơ: Cần Thơ là trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long, nơi có các ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và công nghiệp phát triển mạnh. Việc tuyển dụng nhân lực cho vị trí vận hành và bảo trì thiết bị tại Cần Thơ đang gia tăng, đặc biệt trong các khu công nghiệp chế biến thực phẩm và nhà máy sản xuất, đòi hỏi sự ổn định và bảo trì liên tục hệ thống sản xuất.

  • Việc làm vận hành và bảo trì tại Đồng Nai: Là một trong những tỉnh công nghiệp trọng điểm của miền Nam, Đồng Nai có hàng loạt khu công nghiệp lớn như Biên Hòa, Amata, Long Thành. Nhu cầu tuyển dụng tại đây tập trung vào vị trí vận hành và bảo trì nhà máy, hệ thống sản xuất và thiết bị điện trong các khu công nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang ngày càng gia tăng ở những khu vực có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển
Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang ngày càng gia tăng ở những khu vực có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành và bảo trì đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tại những thành phố lớn. Với xu hướng công nghệ hóa, những người làm việc trong ngành vận hành và bảo trì có cơ hội phát triển trong lĩnh vực quản lý bảo trì thông minh, ứng dụng giải pháp công nghệ để theo dõi và cải tiến quy trình bảo trì thiết bị.