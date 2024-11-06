Tuyển Thợ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Tầng 2 Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

LIÊN HỆ

Anh/chị vui lòng gửi CV Ứng tuyển về email

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 đ - 15.000.000 đ + KPI,

- Điều chỉnh lương hàng năm

- Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ theo Luật định và theo quy định công ty.

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.

- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin