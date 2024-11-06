Tuyển Thợ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc: CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Tầng 2 Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
LIÊN HỆ
Anh/chị vui lòng gửi CV Ứng tuyển về email
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12.000.000 đ - 15.000.000 đ + KPI,
- Điều chỉnh lương hàng năm
- Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ theo Luật định và theo quy định công ty.
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
